Le changement de nom pour la société suisse cotée de C Capital est désormais effectif sous le mnémo CCAP

HONG KONG, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- Youngtimers AG (Swiss Stock Exchange : YTME), société cotée au Swiss Stock Exchange, annonce aujourd'hui que son changement de dénomination en C Capital Holdings AG a été publié au registre du commerce. À compter d'aujourd'hui, les actions de la société seront cotées au Swiss Stock Exchange sous leur nouvelle dénomination et leur nouveau mnémo : CCAP.

Ce nouveau nom illustre le rôle de la société en tant que société mère du groupe C Capital, ce qui permet d'harmoniser l'identité de marque du groupe et de renforcer sa notoriété sur le marché. Les qualifications fondamentales de la société cotée, les droits des actionnaires, la propriété des actifs et la validité de l'ensemble de ses contrats restent inchangés ; seul le nom de marque de la société mère holding a changé, ce qui permet de regrouper la plateforme cotée et l'activité opérationnelle sous une marque unifiée.

La marque du groupe poursuit sa stratégie axée sur la gestion d'actifs sur le marché de la région Asie-Pacifique

Ce changement de nom reflète l'évolution récente du groupe. Youngtimers AG était autrefois une société holding dont les filiales et participations, cotées au Swiss Stock Exchange, ont évolué au fil du temps. Aujourd'hui, C Capital constitue l'entité opérationnelle principale du groupe, ce qui permet à ce dernier de se positionner comme un groupe mondial de gestion d'actifs axé sur le marché de l'Asie-Pacifique.

Ce changement de nom permet d'harmoniser l'image de marque, les activités et l'identité sur les marchés financiers du groupe. Cela reflète le positionnement de C Capital Holdings AG et la stratégie du groupe visant à mettre en relation les capitaux mondiaux avec les opportunités offertes dans la région Asie-Pacifique, tout en renforçant sa crédibilité et son influence dans les domaines du capital-investissement mondial, de l'investissement dans les technologies de pointe et des marchés de capitaux transfrontaliers.

M. Ben Cheng, président du conseil et CEO, déclare : « Le changement de nom en C Capital Holdings AG reflète ce que nous sommes aujourd'hui et la direction que nous prenons. » « Cette nouvelle identité s'inscrit dans notre stratégie à long terme et reflète notre ambition de créer un pont de confiance permettant aux capitaux internationaux d'accéder aux opportunités offertes par la région Asie-Pacifique. »

Un bilan solide et des progrès constants dans les activités récentes

Fort de plus d'une décennie d'expérience sur le marché de l'investissement privé, C Capital figure parmi les principaux investisseurs en capital-investissement à capitaux étrangers, avec une orientation de longue date vers les technologies de pointe et les opportunités dans le secteur de la consommation. Son portefeuille comprend des entreprises leaders dans leur secteur, telles que Biren, Agibot, SenseTime, XPeng, NIO, RedNote, Nothing Phone, Casetify et Lalamove.

Forts d'une vision à long terme, nous entrons dans une nouvelle phase de croissance mondiale

Le changement de nom de la société cotée en Suisse s'inscrit dans le cadre de l'entrée de C Capital dans une nouvelle phase de croissance mondiale. À l'avenir, C Capital Holdings AG s'appuiera sur les atouts de sa plateforme suisse cotée à l'international en matière de gouvernance, sur ses ressources financières mondiales et sur sa solvabilité transfrontalière, tout en continuant à appliquer une philosophie d'investissement à long terme. Fort d'une vision mondiale et d'une attention constante portée aux secteurs clés de la région Asie-Pacifique, le Groupe se concentrera sur les secteurs de la fabrication de pointe et des technologies d'avant-garde, coordonnera ses activités de capital-investissement, de crédit privé et de gestion de ses participations dans des actifs réels, et travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires de l'écosystème industriel afin de générer des rendements à long terme, stables et durables pour ses investisseurs et partenaires internationaux.

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À propos de C Capital Holdings AG

C Capital Holdings AG est cotée en Suisse (Swiss Stock Exchange : CCAP) et basée à Zurich. Le portefeuille de capital-investissement du groupe comprend plusieurs entreprises emblématiques des secteurs de la consommation et des technologies dans la région Asie-Pacifique, notamment Biren, Agibot, SenseTime, XPeng, NIO, RedNote, Nothing Phone, Casetify et Lalamove.