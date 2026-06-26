C資本瑞士上市主體完成更名，代碼CCAP啟用

香港2026年6月27日 /美通社/ -- 瑞士上市企業Youngtimers AG（股份代號：YTME）今日宣佈，公司更名為C Capital Holdings AG已在商業登記處註冊生效。新公司名稱於2026年6月26日正式啟用，同日公司股份將以新名稱及新的交易代碼CCAP在瑞士證券交易所掛牌交易。

此次更名旨在準確反映公司作為C Capital集團控股母公司的定位，統一集團品牌形象，進一步提升市場認知度。上市主體核心資質、股東權益、資產權屬及全部合作協議效力均不受影響，僅完成控股母公司品牌名稱迭代，實現上市平台與營運主體品牌的完全統一。

品牌整合統一，聚焦亞太資產管理

此次更名反映了集團近期的發展。Youngtimers AG此前是一家在瑞士證券交易所上市的控股公司，旗下子公司及參股企業變動頻繁。如今，C資本已成為集團的核心運營實體，致力於將集團打造成為一家聚焦亞太市場的全球資產管理集團。

此次更名使集團的品牌、業務及資本市場標識實現全面統一，反映了C Capital Holdings AG的品牌定位，以及集團連接全球資本與亞太機遇的核心戰略，同時增強了其在全球私募股權、硬科技投資及跨境資本市場領域的公信力與影響力。

集團董事長兼首席執行官鄭彥斌先生表示："將公司更名為C Capital Holdings AG，既體現了我們當下的格局，也昭示了未來的方向。這一全新身份與我們的長期戰略高度一致，彰顯了我們打造可信橋樑、助力全球資本把握亞太機遇的雄心。"

賽道積累扎實，業務加速推進

C資本深耕私募投資市場逾十年，位居外資私募股權投資機構前列，長期專注於前沿科技與消費領域的投資機會。其投資組合涵蓋壁仞科技、智元機器人、商湯科技、小鵬汽車、蔚來汽車、小紅書、Nothing Phone、Casetify及貨拉拉等行業領軍企業。

錨定長期主義，開啟全球化新週期

此次瑞士上市主體更名，標誌著C資本正式邁入全球化發展新階段。未來，C Capital Holdings AG將深度依托瑞士國際化上市平台治理優勢、全球資本資源及跨境信用，堅守長期主義投資理念，立足全球視野、深耕亞太核心產業，持續聚焦先進製造與前沿高科技賽道，統籌佈局私募股權、私募信貸及控股權實體資產等多元業務，聯動產業生態協同發展，持續為全球投資人及產業合作夥伴創造長期、穩健、可持續的價值回報。

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關於C Capital Holdings AG

C Capital Holdings AG在瑞士上市（瑞士證券交易所代碼：CCAP），總部位於蘇黎世。集團私募股權投資組合覆蓋亞太地區多傢俱有代表性的消費與科技企業，包括壁仞科技、智元機器人、商湯科技、小鵬汽車、蔚來汽車、小紅書、Nothing Phone、Casetify及貨拉拉。

SOURCE C Capital Holdings AG