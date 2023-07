Le chapelier de luxe Nick Fouquet présente trois nouveaux chapeaux dans la collection Made with Reishi™ de la marque

Trois nouveaux styles de chapeaux sont désormais disponibles à la vente sur NickFouquet.com.

Les chapeaux Reishi™ Ganoderma, Lingzhi et Mycelium sont désormais disponibles sur NickFouquet.com.

LOS ANGELES, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le chapelier de luxe Nick Fouquet a annoncé aujourd'hui élargir sa collection Made with Reishi avec trois nouveaux chapeaux disponibles à la commande dès à présent. En juillet 2022, Nick Fouquet a lancé les premiers articles de mode au monde fabriqués avec le matériau mycélium phare de MycoWorks, le Reishi™. Les nouveautés d'aujourd'hui constituent plus d'une douzaine de produits uniques lancés dans le cadre de la collection Made with Reishi de Nick Fouquet.



« Nous sommes connus pour notre esthétique moderne qui intègre des éléments fantaisistes d'inspiration californienne avec des détails européens sur mesure, a déclaré Nick Fouquet. Le Reishi est la seule alternative au cuir qui réponde à nos critères de qualité. Le test ultime pour nous a été de constater que nos artisans ne pouvaient pas faire la différence entre le Reishi et le cuir animal. »

Créateur franco-américain connu pour ses chapeaux emblématiques, Nick Fouquet a réinventé la catégorie des couvre-chefs en conférant une esthétique moderne à des silhouettes classiques, tout en restant attaché à un savoir-faire artisanal de qualité supérieure.

« Nos clients adorent la collection Made with Reishi et les réactions positives sur les réseaux sociaux ont été extraordinaires. La demande est évidente », a ajouté Nick Fouquet.

La disponibilité commerciale continue du Reishi™ représente une avancée majeure pour la mode, qui cherche depuis longtemps des alternatives au cuir sans plastique et sans produits d'origine animale qui répondent aux besoins de qualité de la mode haut de gamme avec une empreinte environnementale plus faible.

« Nick Fouquet est un partenaire avec lequel nous partageons un engagement envers l'art, l'artisanat et la qualité, a déclaré Sophia Wang, cofondatrice et directrice de la culture chez MycoWorks. Ses pièces de luxe donnent vie au Reishi, chaque chapeau étant une magnifique démonstration de sa beauté unique. »

La collection Made with Reishi de Nick Fouquet est disponible ICI .

À propos de Nick Fouquet

Nick Fouquet est un designer franco-américain connu pour ses chapeaux emblématiques. Il a réinventé la catégorie des couvre-chefs en conférant une esthétique moderne à des silhouettes classiques, tout en s'appuyant sur un savoir-faire artisanal de qualité supérieure. Reflétant ses racines européennes et américaines, la marque insuffle des éléments fantaisistes d'inspiration californienne avec des détails européens sur mesure. Nick Fouquet a lancé la marque dans un studio-garage de Los Angeles en 2013, et a depuis étendu son siège à un espace de 5 000 pieds carrés à Venice, comprenant un studio de design, une usine de fabrication et le magasin phare. En décembre 2020, Nick Fouquet a ouvert son deuxième magasin de détail à Aspen, dans le Colorado, proposant des collections conçues exclusivement pour le marché du Colorado. La collection s'est étendue au prêt-à-porter en 2021 et est actuellement vendue sur nickfouquet.com et dans des boutiques de luxe du monde entier.

À propos de MycoWorks

En 2013, Philip Ross et Sophia Wang ont co-fondé MycoWorks, une société de biomatériaux basée à San Francisco et spécialisée dans l'introduction de nouveaux matériaux de mycélium dans le monde. La technologie brevetée Fine Mycelium de MycoWorks, une plateforme de fabrication avancée et une percée dans la science des matériaux, conçoit le mycélium pendant la croissance pour former des structures cellulaires exclusives et imbriquées pour une beauté, une sensation au toucher, une résistance et une durabilité inégalées. Le matériau phare de l'entreprise, le Reishi, constitue une nouvelle catégorie de matériaux pour les plus grandes marques de luxe du monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mycoworks.com et madewithreishi.com .

