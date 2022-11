Le comté autonome de Yao au service de la santé dans le monde

JINXIU, Chine, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La célébration du 70e anniversaire de la fondation du comté autonome de Jinxiu Yao aura lieu dans le comté de Jinxiu le 28 novembre 2022. Diverses activités de réjouissance à caractère national seront organisées à cette occasion, notamment une fête de bienvenue, des activités de célébration, un spectacle artistique national, une exposition des accomplissements du 70e anniversaire, un colloque sur le développement économique et social, une fête artistique de célébration au niveau du comté, des activités de visite des communautés locales et plusieurs activités culturelles et sportives.

Jinxiu, le plus ancien comté autonome Yao après la fondation de la République populaire de Chine, est situé dans les montagnes Dayao, à l'est de la partie centrale du Guangxi. Avec une superficie totale de 2 518 kilomètres carrés et une population totale de 156 000 habitants, Jinxiu est le comté qui regroupe le plus grand nombre de groupes ethniques Yao et jouit de la réputation de « capitale du peuple Yao dans le monde ». M. Fei Xiaotong, célèbre sociologue contemporain, a déclaré un jour : « Le centre de recherche Yao du monde est en Chine, et le centre de recherche Yao de la Chine est à Jinxiu. » Il a également rédigé l'inscription suivante : « La patrie des Yao ».

Le Jinxiu est couvert de forêts à 87,91 %, ce qui le place au premier rang dans le Guangxi. Le comté n'est ni froid en hiver ni chaud en été, et présente une forte teneur en ions négatifs d'oxygène. C'est une destination pour les soins de santé et une station d'été. On y trouve de nombreuses espèces d'animaux et de végétaux sauvages, allant du Shinisaurus Crocodilurus Ahl, qui a survécu à l'âge des dinosaures, à la très rare « reine des papillons », teinopalpus aureus, et au « fossile vivant des plantes », cathaya argyrophylla, ainsi que d'autres animaux et plantes rares. De nos jours, il existe six sites touristiques nationaux classés AAAA, tels que la montagne Shengtang et la montagne Lianhua. Au cours de la période du « 13e plan quinquennal », le comté a accueilli 31,357 millions de touristes, générant des revenus touristiques de 27,64 milliards de renminbis et transformant la valeur écologique des « eaux claires et des montagnes vertes » en « montagnes d'or et d'argent », selon le département de la publicité du comté autonome de Jinxiu Yao.

Depuis le « 13e plan quinquennal », le Jinxiu a accéléré la transformation de son modèle de développement agricole, en mettant pleinement en valeur ses atouts et ses secteurs « caractéristiques ». Au total, 99 zones centrales de démonstration (parcs et sites de démonstration) de l'agriculture moderne caractéristique ont été construites. Le comté compte 205 000 mu de plantations fruitières, 95 600 mu de camélia oleifera, 55 400 mu d'arbres à thé et 170 600 mu de matières médicinales traditionnelles chinoises, avec 1 162 300 mu de zone industrielle forestière non boisée. L'agriculture est devenue un « écrin » permettant aux agriculteurs d'augmenter leurs revenus. Les nouveaux exploitants agricoles sont devenus le « facteur de vitalité » de l'agriculture moderne, insufflant un fort élan à la construction de parcs de démonstration agricoles modernes.

Le Jinxiu a successivement remporté les titres de « collectif modèle d'unité nationale et de progrès », « plus beau comté de Chine », « ressource d'oxygène naturel en Chine », base de pratique et d'innovation pour « les eaux claires et les montagnes vertes sont aussi précieuses que les montagnes d'or et d'argent » et « comté écologique du Guangxi ». Le comté est également reconnu comme « zone nationale de démonstration du tourisme tout-en-un », « comté national de démonstration du tourisme forestier » et « comté touristique célèbre du Guangxi ». Il a également reçu les titres de « foyer de la médecine Yao en Chine » et de « base de démonstration de la médecine traditionnelle chinoise au Guangxi ».

