Autonomer Kreis der Yao für das weltweite Gesundheitswesen

JINXIU, China, 26. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Feier des 70. Jahrestages der Gründung des autonomen Kreises Jinxiu der Yao findet am 28. November 2022 in Jinxiu statt. Zum vorgesehenen Zeitpunkt wird es eine Vielzahl von feierlichen Aktivitäten mit nationalen Besonderheiten geben, darunter eine Begrüßungsfeier, feierliche Aktivitäten, eine Darbietung nationaler Kunst, eine Ausstellung der Leistungen zum 70. Jubiläum, ein Symposium zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, eine Kunstfeier auf Kreisebene, Aktivitäten zum Besuch an der Basis und eine Reihe von kulturellen und sportlichen Aktivitäten.

Jinxiu, der erste autonome Kreis der Yao nach der Gründung der Volksrepublik China, liegt im Dayao-Gebirge im Osten des zentralen Gebiets von Guangxi. Mit einer Gesamtfläche von 2.518 Quadratkilometern und einer Gesamtbevölkerung von 156.000 Einwohnern ist Jinxiu der Landkreis mit der größten Anzahl von Angehörigen der ethnischen Gruppe der Yao und gilt daher als „Welthauptstadt der Yao". Mr. Fei Xiaotong, ein berühmter zeitgenössischer Soziologe, stellte einmal fest: „Das Yao-Forschungszentrum der Welt befindet sich in China, und das Yao-Forschungszentrum Chinas befindet sich in Jinxiu." Von ihm stammt die Inschrift „Heimat der Yao".

Jinxiu hat einen Waldflächenanteil von 87,91 % und liegt damit in Guangxi an erster Stelle. Der Kreis ist weder kalt im Winter noch heiß im Sommer. Er verfügt über einen hohen Gehalt an negativen Sauerstoffionen und ist ein Kurort für die Gesundheitspflege und ein Sommerkurort. Es gibt viele Arten von Wildtieren und Pflanzen im ganzen Kreis, von der Krokodileidechse Shinisaurus crocodilurus Ahl, die die Zeit der Dinosaurier überlebt hat, über die extrem seltene Teinopalpus aureus, die auch als „Königin der Schmetterlinge" bezeichnet wird, bis hin zur Cathaya argyrophylla, einem „lebenden Fossil von einer Pflanze", sowie andere seltene Tiere und Pflanzen. Derzeit gibt es sechs malerische Orte mit einer staatlichen AAAA-Bewertung, darunter die Berge Shengtang und Lianhua. Während des „13. Fünfjahresplans" wurde der Kreis von 31,357 Millionen Touristen besucht, erzielte Einnahmen aus dem Tourismus in Höhe von 27,64 Milliarden RMB und wandelte seinen ökologischen Wert von „klaren Gewässern und grünen Bergen" in „Berge von Gold und Silber" um, so die Werbeabteilung des autonomen Bezirks Jinxiu der Yao.

Seit dem „13. Fünfjahresplan" hat Jinxiu die Tansformation seines landwirtschaftlichen Entwicklungsmusters beschleunigt und seine überdurchschnittlichen Stärken und „charakteristischen" Branchen voll zum Tragen gebracht. Insgesamt wurden 99 wichtige Demonstrationsgebiete (Parks und Demonstrationssandorte) der modernen, charakteristischen Landwirtschaft angelegt. Der Kreis verfügt über 136,66 Quadratkilometer Obstanbaufläche, 63,7 Quadratkilometer für Camellia oleifera, 36,9 Quadratkilometer für Teebäume und 113,7 Quadratkilometer für traditionelle chinesische medizinische Pflanzen sowie eine Fläche von 774,8 Quadratkilometern für Nichtholzprodukte aus dem Forst- und Holzindustriesektor. Die vorgestellte Landwirtschaft hat sich zu einer wahren „Zaubermühle" der Einkommenssteigerung für Landwirte entwickelt. Neue landwirtschaftliche Betriebe sind zum „Faktor für die Leistungsfähigkeit" der Landwirtschaft von heute geworden und haben dem Bau moderner landwirtschaftlicher Demonstrationsparks starke Impulse verliehen.

Jinxiu hat sukzessive die Titel „Mustergemeinde der nationalen Einheit und des Fortschritts", „Schönster Landkreis Chinas", „Natürliche Sauerstoffbar Chinas", „Praxis- und Innovationsbasis" für „klare Gewässer und grüne Berge so wertvoll wie Berge von Gold und Silber" und „Ökologischer Landkreis in Guangxi" erhalten. Der Landkreis hat erfolgreich das „Nationale Demonstrationsgebiet für Tourismus", den „Nationalen Demonstrationskreis für Waldtourismus" und den „Berühmten Tourismuskreis Guangxi" eingerichtet. Er wurde ferner mit den Titeln „Heimat der Yao-Medizin in China" und „Demonstrationsstandort der traditionellen chinesischen Medizin in Guangxi" ausgezeichnet.

