Le congrès mondial 2021 de Smart City Expo réunit à nouveau le secteur de l'innovation urbaine

L'événement rassemblera les principaux experts et entreprises internationales pour partager leurs connaissances et relever les nombreux défis liés à la transformation urbaine. Pour couvrir les nombreux domaines concernés, le programme du congrès sera structuré en huit thèmes : les Technologies habilitantes, l'Énergie et l'Environnement, la Mobilité, la Gouvernance, la Vie et l'Inclusion, l'Économie, les Infrastructures et les Bâtiments, et la Sûreté & Sécurité.

Les solutions urbaines sont un élément essentiel de l'écosystème des villes intelligentes, et les 400 entreprises exposantes présenteront leurs derniers produits et technologies. Parmi ces entreprises figurent Abertis Mobility Solutions, Cisco, City Possible by Mastercard, FCC Environment, Huawei, Microsoft, Motorola, Seat, Smart Ports : Piers of the Future et Ubiwhere. De même, de nombreuses villes et pays exposeront des projets récents, notamment ceux des pays suivants : Allemagne, Argentine, Autriche, Barcelone, Belgique, Berlin, Brésil, Buenos Aires, Canada, Chili, Colombie, Estonie, Finlande, France, La Haye, Inde, Italie, Lettonie, Norvège, Paris, Pays-Bas, Pologne, Suède et États-Unis.

Le Conseil Mondial de CGLU

La SCEWC offrira également un espace pour le Conseil mondial de l'organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), la réunion annuelle du plus grand réseau mondial de villes et de gouvernements locaux, régionaux et métropolitains. Le CGLU se réunira à Barcelone, sous le titre « Villes et territoires intelligents, piliers de l'Agenda commun » pour définir la stratégie du mouvement municipal et sa contribution à l'Agenda commun des Nations Unies.

L'avenir de la mobilité et des matériaux

Le SCEWC renforcera son rôle de plateforme de partage de connaissances en accueillant deux nouveaux événements : Tomorrow.Mobility et PUZZLE X. Tomorrow.Mobility est co-organisé par l'IET Urban Mobility et se concentrera sur la promotion de la conception et de l'adoption de nouveaux modèles de mobilité urbaine durable, tandis que PUZZLE X, organisé conjointement avec l'Advanced Material Future Preparedness Taskforce et le Mobile World Capital Barcelona, vise à saisir le potentiel des matériaux frontaliers pour résoudre certains des défis auxquels la société est confrontée.

