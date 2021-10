Smart City Expo World Congress 2021 reúne nuevamente a la industria de la innovación urbana

Las soluciones urbanas son un elemento fundamental del ecosistema de ciudades inteligentes, y las 400 empresas expositoras exhibirán sus productos y tecnologías más recientes. Entre estas empresas se encuentran Abertis Mobility Solutions, Cisco, City Possible by Mastercard, FCC Environment, Huawei, Microsoft, Motorola, Seat, Smart Ports: Piers of the Future y Ubiwhere. Asimismo, muchas ciudades y países exhibirán proyectos recientes, incluidos algunos de Argentina, Austria, Barcelona, Bélgica, Berlín, Brasil, Buenos Aires, Canadá, Chile, Colombia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, La Haya, India, Italia, Letonia, Países Bajos, Noruega, París, Polonia, Suecia y Estados Unidos.

El Consejo Mundial de CGLU

El SCEWC proporcionará también el espacio para la organización del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la reunión anual de la red global más grande de ciudades y gobiernos locales, regionales y metropolitanos. El CGLU se reunirá en Barcelona bajo el título "Ciudades y territorios inteligentes, pilares de la agenda común" para definir la estrategia del movimiento municipal y su contribución a la Agenda Común de Naciones Unidas.

El futuro de la movilidad y los materiales

El SCEWC fortalecerá su papel como plataforma para el intercambio de conocimientos a través de la organización de dos nuevos eventos: Tomorrow.Mobility y PUZZLE X. Tomorrow.Mobility es coorganizada por el EIT Urban Mobility y se enfocará en promover el diseño y la adopción de nuevos modelos sostenibles de movilidad urbana, mientras que PUZZLE X, organizado en forma conjunta con el Advanced Material Future Preparedness Taskforce y el Mobile World Capital Barcelona, tiene como objetivo comprender el potencial de los materiales de frontera para resolver algunos de los desafíos que enfrenta la sociedad.

