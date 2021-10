Smart City Expo World Congress 2021 reúne novamente o setor de inovação urbana

O evento reunirá os principais especialistas e empresas internacionais com o objetivo de compartilhar conhecimentos e abordar os muitos desafios envolvidos na transformação urbana. Com o objetivo de abranger as muitas áreas envolvidas, o programa do Congresso será estruturado em oito temas, permitindo que tecnologias, energia e meio ambiente, mobilidade, governança, moradia e inclusão, economia, infraestrutura e edificações e segurança e proteção.

As soluções urbanas são elementos críticos do ecossistema de cidades inteligentes, e as 400 empresas expositoras apresentarão seus produtos e tecnologias mais recentes. Entre essas empresas estão Abertis Mobility Solutions, Cisco, City Possible by Mastercard, FCC Environment, Huawei, Microsoft, Motorola, Seat, Smart Ports: Piers of the Future e Ubiwhere. Da mesma forma, muitas cidades e países exibirão projetos recentes, incluindo Argentina, Áustria, Barcelona, Bélgica, Berlim, Brasil, Buenos Aires, Canadá, Chile, Colômbia, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Haia, Índia, Itália, Letônia, Holanda, Noruega, Paris, Polônia, Suécia e EUA.

Conselho Mundial UCLG

O SCEWC também oferecerá espaço para o Conselho Mundial da Organização de Cidades e Governos Locais Unidos (UCLG), o encontro anual da maior rede global de cidades e governos locais, regionais e metropolitanos. A UCLG se reunirá em Barcelona, sob o título de "Cidades e territórios inteligentes, pilares da Agenda comum" para definir a estratégia do movimento municipal e sua contribuição para a Agenda Comum da ONU.

O futuro da mobilidade e dos materiais

O SCEWC fortalecerá seu papel como uma plataforma de compartilhamento de conhecimento ao hospedar dois novos eventos: Tomorrow.Mobility e PUZZLE X. O Tomorrow.Mobility é co-organizado pelo EIT Urban Mobility e se concentrará na promoção do projeto e adoção de novos modelos de mobilidade urbana sustentável, enquanto que o PUZZLE X, organizado em conjunto com a Advanced Material Future Preparedness Taskforce e o Mobile World Capital Barcelona, visa aproveitar o potencial dos materiais de fronteira para resolver alguns dos desafios que a sociedade está enfrentando.

