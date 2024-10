Le conseil d'administration de NEOM souligne les progrès accomplis avec l'ouverture de Sindalah, une nouvelle destination de voyage de luxe en mer Rouge

Sindalah a accueilli sa première vague d'invités, marquant ainsi l'ouverture officielle de l'île, première destination de NEOM.

En tant que "porte de la mer Rouge", Sindalah jouera un rôle clé dans la mise en place d'une industrie du voyage de luxe pour le NEOM, dans le cadre de l'agenda national du tourisme du Royaume.

NEOM, Arabie Saoudite, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Sindalah, la destination insulaire de luxe et la première vitrine physique de NEOM, a été dévoilée par le conseil d'administration de NEOM. Annoncée pour la première fois par Son Altesse Royale Mohammed bin Salman, prince héritier et président du conseil d'administration de NEOM en décembre 2022, l'ouverture de Sindalah marque une étape passionnante dans les progrès de NEOM.

Aerial view of Sindalah island in NEOM Yacht Club on NEOM's Sindalah island at sunset

La transformation de Sindalah de l'idée à la réalité a été le résultat d'un vaste effort de deux ans , d'une main-d'œuvre de 30 000 personnes à son apogée, répartie entre quatre partenaires contractuels locaux et jusqu'à 60 sous-traitants. Il marque une étape importante dans la réalisation des ambitions touristiques du Royaume dans le cadre de Saudi Vision 2030 et réaffirme la capacité de NEOM à concevoir et à proposer des destinations nouvelles et passionnantes. Pour célébrer cet événement, Sindalah a accueilli sa première vague d'invités pour leur faire découvrir l'attrait de l'île.

Situé dans les eaux azur scintillantes de la mer Rouge, à cinq kilomètres de la côte NEOM, au nord-ouest de l'Arabie saoudite, Sindalah est un complexe hôtelier de luxe distinctif qui s'étend sur 840 000 mètres carrés. Idéalement situé à 17 heures de mer des principales destinations méditerranéennes, Sindalah sera la porte d'entrée de NEOM sur la mer Rouge, offrant un accès facile aux propriétaires de yachts européens, saoudiens et du CCG.

Sindalah allie la beauté naturelle de l'île à un design technologique et à l'excellence architecturale. Conçue de main de maître par Luca Dini, un cabinet d'architecture spécialisé dans la navigation de plaisance, l'île de Sindalah propose des restaurants, des hôtels, des lieux et des expériences de classe mondiale. Prévue pour accueillir jusqu'à 2 400 clients par jour d'ici 2028, l'île générera également environ 3 500 emplois, contribuant ainsi au développement continu des industries florissantes de l'hôtellerie et du tourisme du Royaume, soutenant ainsi la diversification de l'économie conformément à la Vision saoudienne 2030.

Nadhmi Al-Nasr, directeur général de NEOM, a déclaré : "NEOM s'est engagé à soutenir la nouvelle ère du tourisme de luxe dans le Royaume, avec l'ouverture de Sindalah. La réalisation de cette destination phare, porte d'entrée de la mer Rouge, est due au leadership visionnaire de Son Altesse Royale Mohammed bin Salman et à Saudi Vision 2030. Nous sommes fiers de ce chapitre de l'histoire de NEOM et nous sommes impatients d'atteindre d'autres objectifs ambitieux, avec le soutien continu de Son Altesse Royale. La destination inaugurale de NEOM offre aux visiteurs un premier aperçu de ce que l'avenir nous réserve pour notre vaste portefeuille de destinations et de développements".

Dotées d'un écosystème marin impressionnant, les eaux environnantes de Sindalah abritent 1 100 espèces de poissons, dont 45 sont propres aux eaux du NEOM, ainsi que plus de 300 espèces de coraux. Conformément à l'engagement de NEOM en faveur de la durabilité et de la conservation, la préservation de l'habitat marin naturel de Sindalah a été au cœur du développement de l'île, et les visiteurs sont invités à plonger sous la surface pour en explorer les merveilles par eux-mêmes.

Grâce à son emplacement stratégique et à son climat agréable tout au long de l'année, la marina ultramoderne de Sindalah, dotée de 86 postes de mouillage, inaugurera une nouvelle saison de navigation. Le Sindalah Yacht Club, dont les intérieurs ont été conçus par Stefano Ricci, est le point central de la marina et invite les plaisanciers, les propriétaires et les équipages à profiter de ses installations. Des installations d'amarrage, des bouées offshore supplémentaires pour les super yachts et une gamme complète de services de gestion de yachts sont également disponibles.

Sindalah associe une hospitalité de classe mondiale, une gastronomie raffinée et des expériences exclusives en une seule et même destination. Le Village et la Promenade sont le cœur battant des zones de divertissement et de socialisation de l'île, abritant 38 offres culinaires soutenues par des chefs de renommée mondiale, ainsi que des restaurants de jour, des lieux de sortie nocturne et 36 magasins de luxe. Le Beach Club permet de se détendre au bord de la piscine le jour et d'écouter de la musique envoûtante la nuit, tandis que le Golf Club, situé en bord de mer, offre une expérience de golf de haut niveau pour tous les niveaux. Avec son parcours de classe mondiale de 6 474 yards (5 920 mètres) par 70, le club de golf offrira 18 points de départ et deux expériences uniques de neuf trous.

Les futurs hôtes pourront choisir leur hébergement parmi une gamme de propriétés à couper le souffle, offrant 440 chambres et 88 villas, ainsi que 218 appartements de luxe avec services. Les informations concernant les réservations seront bientôt disponibles par le biais des canaux touristiques de NEOM.

