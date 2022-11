Le CPG Book Fest continue de faire découvrir au monde le meilleur de la littérature chinoise

PÉKIN, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La troisième édition annuelle du CPG Book Fest s'est tenue du 18 juillet au 18 octobre. Pendant ces trois mois, les clients peuvent bénéficier de remises spéciales sur les Grands Livres CPG des maisons d'édition du China Publishing Group. Dans la continuité des deux Fêtes précédentes, les livres anciens rares et les bases de données sur l'histoire et la culture chinoises continuent d'attirer l'attention des bibliothèques universitaires d'outre-mer, en particulier les livres de recherche liés aux caractères chinois et à l'archéologie. La fête s'est terminée avec succès le 18 octobre.

China Publishing Group (CPG) s'est toujours efforcé d'être un pont et un lien culturel, et a continué à promouvoir la communication et l'échange de recherches sinologiques entre la Chine et le monde. L'activité « Chat with us », spécialement organisée par le CPG Book Fest, a été saluée à l'unanimité par les éditeurs et les bibliothèques du monde entier. L'événement a incité Gulian (Pékin) Media Tech Co., Ltd., éditeurs de bases de données, à mener des dialogues en ligne avec des bibliothécaires de l'Université de l'Ohio, de l'Université de Princeton, de l'Université de la Colombie-Britannique, etc., permettant aux éditeurs de creuser en profondeur les véritables besoins des utilisateurs, et permettant également aux bibliothécaires d'avoir une compréhension plus précise des fonctions de la base de données. La base de données des livres anciens classiques chinois publiée par Gulian est également populaire auprès des institutions de recherche et des universités.

Li Guoqing, directeur du département chinois/coréen de la bibliothèque de l'université d'État de l'Ohio, a déclaré : « Les livres publiés par China Publishing Group sont de grande qualité et ont toujours été au centre des préoccupations des bibliothèques d'Asie de l'Est. Nous continuerons à organiser le « CPG Book Fest » pour aider les bibliothécaires d'outre-mer à sélectionner des livres et des contenus électroniques chinois de haute qualité en temps opportun, créant ainsi de précieuses opportunités d'échange entre les bibliothèques d'outre-mer et les éditeurs nationaux. »

Depuis le premier événement, CPG Book Fest a été continuellement mis à jour et amélioré, ce qui a fait que China Publishing Group a été largement salué par l'industrie mondiale de l'édition et est devenu une carte de culture chinoise. Plus de 60 séries d'événements ont été diffusées sur YouTube, Facebook et Twitter, avec plus d'un million de vues. Plus de 300 médias internationaux de 100 pays ont fait des reportages sur le CPG Book Fest.

Le CPG Book Fest est parrainé par la China Publishing Group Corporation (CPG) et organisé par la China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC).

La China Publishing Group Corporation (CPG) est le groupe d'édition commerciale et professionnelle le plus important et le plus influent de Chine. Sur le plan international, il s'agit du seul éditeur chinois classé parmi les 500 premières marques d'Asie. CPG possède 28 maisons d'édition, chaînes de librairies et bureaux à l'étranger, et ses activités s'étendent à plus de 130 pays et régions.

Le CPG Great Books (www.CPGGreatBooks.com) propose des livres électroniques de qualité provenant des éditeurs chinois les plus réputés du China Publishing Group. Avec des milliers de livres électroniques et des bibliothèques spécialisées dans l'étude de la sinologie, la plate-forme est au service de la communauté universitaire des études est-asiatiques. Les réductions spéciales offertes lors du CPG Book Fest attirent l'attention des clients.

La Gulian (Pékin) Media Tech Co, Ltd. est une Société professionnelle d'édition numérique de livres anciens engagée dans l'édition numérique et les services de la culture traditionnelle chinoise. C'est une filiale à part entière de Zhonghua Book Company et est affiliée à China Publishing Group.

