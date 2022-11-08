"中国出版集团好书全球云展销大会"持续将中国故事带向世界

北京2022年11月3日 /美通社/ -- 第三届"中国出版集团好书全球云展销大会"于7月18日至10月18日举行。活动期间，海外客户可享受中国出版集团旗下出版社精品图书的优惠折扣。其中，中国社会文化、历史古籍、文学艺术、汉语辞书等纸电图书持续受到海外市场的关注。

本届活动在延续前两届的基础上，举办中国出版集团作家云读书"24小时全球大联播"和"一对一畅聊"等云端活动，充分展现集团好书的价值和中华文化的魅力。本届活动展出精品纸电图书万余种，举办十余场交流活动。来自25个国家和地区的图书馆、书店以及亚马逊、苹果、谷歌、赛阅等国际渠道商，共计150多家海外单位报名参与本届活动，覆盖欧美国家和"一带一路"沿线国家，并辐射全球。

俄亥俄州立大学图书馆中韩部主任李国庆表示，"中国出版集团出版图书质量优、品质高，一直是海外东亚图书馆馆藏的重点。持续举办"云展销大会"，便于海外图书馆员及时采选中国精品纸电图书，为海外图书馆界与国内出版界创造难能可贵的交流机会。"

自举办首届活动以外，"中国出版集团好书全球云展销大会"受到海外市场的广泛欢迎和认可。作为主办方的中国出版集团将通过持续组织召开云展销大会，出好书、荐好书，为便利学术研究、服务社会阅读贡献出版力量和出版智慧。

中国出版集团好书全球云展销大会由中国出版集团主办，中国图书进出口（集团）有限公司承办。

中国出版集团是中国最大、最具影响力的贸易和专业出版集团，也是唯一一家进入亚洲品牌500强的中国出版商。中国出版集团在海外拥有28家出版社、连锁书店和办事处，业务遍及130多个国家和地区。

中版好书库（www.CPGGreatBooks.com) 拥有来自中国出版集团旗下出版社的海量优质电子书和汉学研究等重点子库，主要服务于东亚研究学术界云展销大会提供的特别折扣吸引了客户的关注。

CHINA PUBLICATIONS IMPORT AND EXPORT (GROUP) CORPORATION

SOURCE CHINA PUBLICATIONS IMPORT AND EXPORT (GROUP) CORPORATION