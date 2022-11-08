「中國出版集團好書全球雲展銷大會」持續將中國故事帶向世界

北京2022年11月3日 /美通社/ -- 第三屆「 中國出版集團好書全球雲展銷大會」於7月18日至10月18日舉行。活動期間，海外客戶可享受中國出版集團旗下出版社精品圖書的優惠折扣。其中，中國社會文化、歷史古籍、文學藝術、漢語辭書等紙電圖書持續受到海外市場的關注。

本屆活動在延續前兩屆的基礎上，舉辦中國出版集團作家雲讀書「 24小時全球大聯播」和「 一對一暢聊」 等雲端活動，充分展現集團好書的價值和中華文化的魅力。本屆活動展出精品紙電圖書萬餘種，舉辦十餘場交流活動。來自25個國家和地區的圖書館、書店以及亞馬遜、蘋果、谷歌、賽閱等國際渠道商，共計150多家海外單位報名參與本屆活動，覆蓋歐美國家和「 一帶一路」沿線國家，並輻射全球。

俄亥俄州立大學圖書館中韓部主任李國慶表示，「 中國出版集團出版圖書質量優、品質高，一直是海外東亞圖書館館藏的重點。持續舉辦『 雲展銷大會』，便於海外圖書館員及時採選中國精品紙電圖書，為海外圖書館界與國內出版界創造難能可貴的交流機會。」

自舉辦首屆活動以外，「 中國出版集團好書全球雲展銷大會」 受到海外市場的廣泛歡迎和認可。作為主辦方的中國出版集團將通過持續組織召開雲展銷大會，出好書、薦好書，為便利學術研究、服務社會閱讀貢獻出版力量和出版智慧。

中國出版集團好書全球雲展銷大會由中國出版集團主辦，中國圖書進出口（集團）有限公司承辦。

中國出版集團是中國最大、最具影響力的貿易和專業出版集團，也是唯一一家進入亞洲品牌500強的中國出版商。中國出版集團在海外擁有28家出版社、連鎖書店和辦事處，業務遍及130多個國家和地區。

中版好書庫（www.CPGGreatBooks.com) 擁有來自中國出版集團旗下出版社的海量優質電子書和漢學研究等重點子庫，主要服務於東亞研究學術界雲展銷大會提供的特別折扣吸引了客戶的關注。

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