Le district de Shuangliu, à Chengdu, a été nommé « Zone urbaine la plus heureuse de Chine » pour la quatrième année consécutive

CHENGDU, Chine, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 24 novembre, le forum annuel Happy Cities of China s'est tenu à Chengdu, dans la province du Sichuan. Le district de Shuangliu, à Chengdu, a été nommé « Zone urbaine la plus heureuse de Chine ». Selon le gouvernement du district de Shuangliu, à Chengdu, c'est la quatrième année consécutive que Shuangliu reçoit cette distinction.

La campagne de sélection de la « Ville la plus heureuse de Chine » 2023 a été lancée en mai à Hangzhou, au moyen d'une collecte de données massives, d'une enquête par questionnaire, d'une déclaration de matériel, d'une recherche sur le terrain, d'une évaluation par des experts et d'autres méthodes, sur le thème du « développement de haute qualité qui rend les villes plus heureuses », afin d'étudier le sentiment de bonheur dans les villes chinoises.

« Je me suis rendu à Shuangliu pour une interview sur le projet Airbus, et la personne responsable d'Airbus China a fait l'éloge de Shuangliu, affirmant que la dotation en ressources et que la fondation de développement y étaient très bonnes et que le gouvernement y travaillait très efficacement », a déclaré Dai Wenming, porte-parole d'Oriental Outlook Weekly, organisateur du forum Happy Cities of China.

Shuangliu est situé dans le sud-ouest de Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, et est célèbre pour son aéroport international. En tant que ville d'aviation, Shuangliu dispose d'un avantage exceptionnel pour le développement de l'industrie aéronautique, attirant de nombreuses entreprises aéronautiques qui viennent s'y implanter et s'y développer, notamment le premier projet de service aéronautique à cycle de vie complet d'Airbus hors d'Europe. En 2022, l'aéroport international de Chengdu-Shuangliu a accueilli 17,81 millions de passagers.

En outre, Shuangliu accorde également une grande attention au cadre de vie urbain et s'est énergiquement lancé dans la construction d'une ville-parc. La population locale permanente est d'environ 1,5 million de personnes, avec un espace vert par habitant de 15,6 mètres carrés. S'appuyant sur des infrastructures sportives en constante amélioration, le district a organisé les Jeux universitaires mondiaux de la FISU, les Jeux mondiaux de la police et des pompiers, l'Open international de tennis et la Ligue chinoise de l'Association chinoise de football, ce qui a permis un développement vigoureux de la santé publique.

Le 18 novembre, les résultats de recherche de l'indice de développement de haute qualité des petites et moyennes villes chinoises pour 2023 ont été publiés, et parmi les 100 premiers districts chinois Shuangliu s'est classé 28e en termes de force globale, 45e en termes de potentiel d'investissement, 22e en termes d'innovation scientifique et technologique, et 39e en termes de développement vert.