Le Dr Matthias Jurytko reprend le poste de CEO de cellcentric

"La transformation du secteur des transports et de notre entreprise est l'une des tâches les plus importantes qui nous attendent. Je suis donc très heureux que nous ayons pu engager Matthias Jurytko comme CEO de cellcentric. Avec ses nombreuses années d'expérience en matière de gestion, il possède des compétences importantes pour cette tâche : une expertise approfondie dans le domaine des camions, associée à une expérience dans la gestion et le développement de nos usines," déclare Martin Daum, président du conseil d'administration de Daimler Truck AG et membre du conseil d'administration de Daimler AG.

"Comme déjà annoncé, cellcentric va continuer à développer ses activités dans les années à venir. Une étape importante sera le début de la production à grande échelle dans la seconde moitié de la décennie. Il s'agira de l'une des premières installations de production de piles à combustible à l'échelle du gigawatt sur le continent. Matthias Jurytko a une expertise avérée en matière de production. Avec cette expérience, il est le candidat idéal pour occuper le poste de CEO de cellcentric," déclare Martin Lundstedt, président et CEO du groupe Volvo.

Au cours de sa carrière chez Daimler Trucks, le Dr Matthias Jurytko a occupé plusieurs postes en Allemagne et à l'étranger : Depuis avril 2019, il était en charge du site de Wörth, la plus grande usine d'assemblage de camions de Mercedes-Benz Trucks. De 2011 à 2019, il a été responsable de l'usine Mercedes-Benz de Gaggenau. Auparavant, il était responsable des secteurs de produits des convertisseurs de couple, de la technologie d'usinage et de formage, des ressources opérationnelles et de la fabrication d'outils, ainsi que de Logistics International sur le site de Baden. Il a commencé sa carrière en 1990 chez ce qui était alors Mercedes-Benz AG. Après avoir occupé divers postes à Stuttgart, Kassel, en Afrique du Sud et à Rastatt, il a pris en charge le contrôle de gestion et la comptabilité de Mercedes-Benz Engines à Mannheim à partir de 2001, avant d'assumer la responsabilité du contrôle de gestion de l'ensemble de la division Powertrain de Daimler Trucks en 2006.

À propos de cellcentric

Le 1er mars 2021, Daimler Truck AG et le groupe Volvo ont créé cellcentric. cellcentric est responsable de toutes les activités de l'ensemble de la chaîne de valeur des systèmes de piles à combustible : de la recherche et du développement à la commercialisation des piles à combustible, en passant par la production et les domaines d'application, même en dehors des véhicules. L'ambition est de faire de cellcentric un fabricant mondial de premier plan de piles à combustible.

