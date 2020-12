Le Festival du tourisme international des Trois Gorges du Yangtsé a démarré à Wanzhou

CHONGQING, Chine, 14 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 11e festival du tourisme international des Trois Gorges du Yangtsé en Chine a débuté le 19 novembre 2020 à Wanzhou, dans la municipalité de Chongqing, au sud-ouest de la Chine, dans le but d'amener les touristes à visiter le cœur de la région du réservoir des Trois Gorges, ses rives pittoresques, sa beauté artistique et sa culture exubérante, selon le département de la publicité du district de Wanzhou.

Un événement important du festival du tourisme a été le spectacle époustouflant donné par des musiciens et des artistes du pays et de l'étranger, le 10 décembre 2020, lors d'un gala musical consacré aux grands fleuves de la Terre, avec des chants et des danses, et une magnifique image nocturne de la ville sur les rives du lac Ping.

Outre les représentations, le gala a présenté au public une ville de lumières scintillantes entourée de montagnes et de rivières, avec en toile de fond une mise en scène élaborée, qui en disait long sur la conservation équilibrée des paysages naturels et sur le développement urbain.

Point culminant de l'événement, un groupe d'artistes chantant la chanson « We are the world », accompagnés par mille drones survolant le lac de manière synchrone et s'alignant selon différents schémas pour célébrer cette occasion. La manifestation, au sens large, a également montré la détermination de la Chine à créer une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité, et les grandes réalisations de Wanzhou dans des domaines clés tels que la conservation écologique, une plus grande ouverture et ses efforts pour permettre aux gens de mener une vie plus heureuse.

Le barrage des Trois Gorges, un important projet d'ingénierie dans le pays, a changé les caractéristiques géographiques de Wanzhou, qui est passé d'une ville fluviale historique entourée de montagnes à une ville lacustre, grâce au réservoir. La plus grande ville d'immigrants de la région du réservoir, avec sa ligne de flottaison de 175 mètres, a connu beaucoup de changements ces dernières années.

C'était une ville remplie d'histoire. Le clocher de la colline ouest a vu Wanzhou s'engager sur un chemin d'ouverture au cours du siècle dernier et le Mémorial des Trois Gorges (musée de Wanzhou), situé de l'autre côté de la rivière, a enregistré l'évolution d'une ville d'immigration.

La riche diversité des ressources naturelles et culturelles de Wanzhou est restée son avantage concurrentiel pour le développement du secteur du tourisme, nous pouvons notamment citer la chute d'eau de 64,5 mètres de haut, le lac Ping, le Henghe Resort dans la région des Trois Gorges et bien plus encore. À la beauté de la nature s'ajoute une cuisine locale abondante et des souvenirs à ne pas manquer, des nouilles, du poisson grillé et du bœuf séché, jusqu'aux peignes en bois et à la broderie locale.

Wanzhou sera un endroit merveilleux pour explorer les barrages des Trois Gorges et bien plus. Rendez-vous à Wanzhou, pour découvrir les barrages des Trois Gorges et vivre une expérience merveilleuse.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.wz.gov.cn/ .

SOURCE Wanzhou District Publicity Department in Chongqing Municipality