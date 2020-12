El Festival Internacional de Turismo de las Tres Gargantas del río Yangtze comienza en la ciudad de Wanzhou

CHONGQING, China, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El XI Festival Internacional de Turismo de las Tres Gargantas del río Yangtze de China comenzó el 19 de noviembre de 2020 en la ciudad de Wanzhou, en el municipio de Chongqing al suroeste de China, en un esfuerzo por atraer a los turistas para que visiten el corazón del área del embalse de las Tres Gargantas con sus pintorescas orillas del río, belleza artística y cultura exuberante, según el Departamento de Publicidad del Distrito de Wanzhou.

Como parte importante de los eventos del Festival de Turismo, músicos y artistas tanto nacionales como extranjeros realizaron una actuación impresionante el 10 de diciembre de 2020 en una gala musical dedicada a los grandes ríos de la Tierra, con canciones y bailes, además de una hermosa escena nocturna de la ciudad a orillas del lago Ping.

Además de las actuaciones, la gala presentó a la audiencia una ciudad con luces brillantes rodeada de montañas y ríos, en el contexto de un elaborado escenario, que expresaba mucho sobre la conservación equilibrada del paisaje natural y el desarrollo urbano.

El evento culminó con un grupo de artistas cantando la canción We Are the World, acompañados de mil drones sobrevolando el lago de forma sincrónica y alineándose en diferentes patrones para celebrar esta ocasión. También demostró, en un sentido amplio, la determinación de China para buscar una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, así como los principales logros que Wanzhou ha alcanzado en áreas clave como la conservación ecológica, una mayor apertura y los esfuerzos para permitir que las personas tengan un vida más feliz.

El embalse de las Tres Gargantas, un importante proyecto de ingeniería en el país, ha cambiado las características geográficas de Wanzhou y la ha llevado de ser una ciudad históricamente fluvial rodeada de montañas, a una junto al lago. La ciudad de inmigrantes más grande en el área del embalse, con su marca de agua de 175 metros, ha experimentado muchos cambios en los últimos años.

Era una ciudad saturada de historia. El Campanario en West Hill fue testigo de cómo Wanzhou se embarcaba en un camino de apertura durante el siglo. El Monumento a las Tres Gargantas (Museo Wanzhou), situado al otro lado del río, registró la evolución de una ciudad de inmigrantes.

La rica diversidad de recursos naturales y culturales de Wanzhou siguió siendo su ventaja competitiva en el desarrollo del sector turístico, incluida la cascada de 64,5 metros de altura, el lago Ping y el Henghe Resort en el área de las Tres Gargantas, entre otros. A la belleza de la naturaleza se le suma la abundante gastronomía local y los souvenirs que no te puedes perder; desde fideos, pescado a la parrilla y cecina, hasta peinetas de madera y bordados locales.

Wanzhou será un lugar maravilloso para explorar el embalse de las Tres Gargantas y más. Encontrémonos en Wanzhou, exploremos el embalse de las Tres Gargantas y emprendamos una maravillosa experiencia de viaje.

Para obtener más información, visite http://www.wz.gov.cn/.

FUENTE Wanzhou District Publicity Department in Chongqing Municipality

