LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE SAOUDIEN (AUTOVILLE) TOURNE À PLEIN RÉGIME EN ARABIE SAOUDITE

RIYAD, Arabie saoudite, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le Festival international de l'automobile saoudien (Autoville) a débuté aujourd'hui à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, et a suscité l'intérêt des amateurs d'automobiles et de sports motorisés.

Organisé par la Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA), le plus grand événement automobile interactif se tient au Dirab Motor Park, d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 14 janvier.

Les amateurs d'automobile pourront profiter de sept zones principales : Live Action Arena, OEM Static Motorshow, Concours Car Display, Boogie Storm, Viral Music, Robots et Car Club Displays.

Sur une surface de 1,7 million de mètres carrés, le public partagera un bon moment avec les meilleurs pilotes de compétition et cascadeurs professionnels grâce à des acrobaties automobiles, des essais de conduite et des courses de motocross. Des artistes arabes et internationaux animeront des concerts à Autoville, avec un programme adapté à tous les goûts et tous les âges.

Le Ministère saoudien de la Santé sera présent avec une équipe complète prête à offrir aux visiteurs admissibles leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19. L'équipe du Ministère de la Santé fera également connaître les mesures prises pour lutter contre la pandémie et s'assurera que le public y adhère.

Amjad Shaker, directeur général par intérim de la SCEGA, a exprimé sa joie de voir le lancement du festival Autoville qui montre le potentiel encore inexploité des secteurs des expositions, des conférences et du divertissement du Royaume. Il a affirmé que la SCEGA a tout mis en œuvre pour assurer un événement de qualité et novateur.

Il a ajouté qu'Autoville enrichit les efforts du gouvernement pour soutenir les industries nationales du tourisme et des expositions avec des salons automobiles et de motocycles à audience massive, et des événements de sensibilisation et de promotion qui attirent les experts, les amateurs d'automobiles et de sports motorisés et le grand public, en collaboration avec plus de 100 marques automobiles mondiales.

Il a également déclaré que des événements comme Autoville ajoutent énormément de valeur à l'industrie nationale des expositions et des conférences, puisqu'ils attirent d'importants investisseurs dans les domaines de l'organisation d'événements, de l'automobile et des accessoires automobiles. En outre, il a affirmé que ces événements apportent de l'activité aux établissements hôteliers locaux, ainsi qu'aux commerces de détail, d'alimentation et de divertissements, qui contribuent tous à faire de Riyad l'une des plus importantes villes du monde, l'un des principaux objectifs du plan Vision 2030.

Les amateurs de voitures peuvent eux-mêmes participer à Autoville. Chelsea DeNofa se fera un plaisir de leur faire découvrir la Drift School, tandis que l'équipe RTR leur apprendra à devenir des professionnels du volant. Le test de Tokyo Drift attirera les fans du film, tandis que Suzuki les fera monter à bord de sa Swift avec les meilleurs cascadeurs professionnels qui leur montreront comment les acrobaties sont réalisées dans les films.

De grands constructeurs automobiles et pilotes professionnels seront présents à Autoville, notamment le pilote professionnel saoudien Abdul Hadi Al-Qahtani, qui a battu deux fois le record du monde Guinness, ainsi que les pilotes légendaires Ken Block, Vaughn Gethin Jr., Remy Bizouard, entre autres. Les billets sont actuellement disponibles sur www.autoville.me

Le Festival international de l'automobile saoudien (Autoville) est l'un des nombreux efforts déployés pour renforcer l'industrie saoudienne des salons automobiles et faire du Royaume une destination pour les amateurs d'automobiles, en stimulant le tourisme avec l'aide d'autres agences gouvernementales.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1722550/SCEGA_Autoville.jpg

SOURCE Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA)