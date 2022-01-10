В ЭР-РИЯДЕ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ AUTOVILLE

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 10 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начал свою работу международный автомобильный фестиваль Autoville. Мероприятие вызвало большой резонанс среди автолюбителей и поклонников автоспорта.

Крупнейшее интерактивное автомобильное шоу организовано Главным управлением Саудовской Аравии по конгрессно-выставочной деятельности (SCEGA). Местом его проведения стал парк Dirab Motor. Фестиваль продлится до 14 января.

Автолюбителей ждут новинки в семи основных зонах: Live Action Arena, OEM Static Motorshow, Concours Car Display, Boogie Storm, Viral Music, Robots, Car Club Displays.

Выставка занимает площадь 1,7 млн кв. м. Зрителей ждут интерактивы с профессиональными пилотами и каскадерами, автоакробатика, тест-драйвы и мотокроссы, а также выступления арабских и иностранных артистов. На фестивале Autoville каждый найдет себе занятие по вкусу.

При поддержке Министерства здравоохранения Саудовской Аравии на фестивале будет работать пункт вакцинации, где все желающие смогут получить третью вакцину против COVID-19. Кроме того, медицинские специалисты ответят на вопросы о мерах, предпринимаемых для борьбы с пандемией, и помогут обеспечить их соблюдение гостями.

Исполняющий обязанности генерального директора Главного управления Саудовской Аравии по конгрессно-выставочной деятельности (SCEGA) Амджад ибн Эссам Шакер (Amjad bin Essam Shacker) остался доволен организацией первого международного мероприятия такого рода в регионе, задающего тон всей местной индустрии развлечений. По его словам, власти сделали все возможное, чтобы провести мероприятие на таком превосходном уровне.

Autoville отражает усилия правительства по развитию национальной туристической и выставочной индустрии за счет проведения крупных выставок в сфере авто- и мотоспорта, а также информационных и рекламных мероприятий, которые привлекают экспертов, автолюбителей и общественность. Фестиваль проводится в сотрудничестве с более чем сотней мировых автомобильных брендов.

События подобного уровня приносят огромную пользу местной конгрессно-выставочной отрасли, привлекая крупных инвесторов, которые вкладывают средства в организацию таких мероприятий, автомобили и автомобильные аксессуары. Кроме того, к «побочным эффектам» можно отнести возросшие прибыли гостиниц, объектов розничной торговли, общепита и развлекательных заведений. Выставочные мероприятия помогают превратить Эр-Рияд в один из лучших городов мира, что соответствует целям национальной стратегии развития Vision 2030.

На фестивале Autoville автолюбителей ждет множество интерактивов. Челси ДеНофа (Chelsea DeNofa) с радостью продемонстрирует прохождение трасс в Школе Дрифта, а команда RTR научит гостей фестиваля тонкостям вождения. Тест-драйв в стиле «токийский дрифт» привлечет поклонников одноименного фильма. Suzuki усадит гостей в свой автомобиль модели Swift рядом с лучшими профессиональными каскадерами, чтобы они увидели своими глазами, как в фильмах выполняются трюки.

В фестивале примут участие представители ведущих автомобильных брендов и известные раллийные личности, в том числе двухкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по дрифтингу саудовский пилот Абдул Хади Аль-Катани (Abdul Hadi Al-Qahtani), знаменитые пилоты Кен Блок (Ken Block), Вон Гетин-мл. (Vaughn Gethin Jr.), Реми Бизуард (Remy Bizouard) и многие другие. Билеты уже в продаже на веб-сайте www.autoville.me

Международный автомобильный фестиваль Autoville — это лишь одна из инициатив саудовских властей по развитию индустрии автомобильных шоу в стране с целью привлечения автолюбителей со всего мира и популяризации местного туризма при поддержке ряда государственных учреждений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1722550/SCEGA_Autoville.jpg

SOURCE Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA)