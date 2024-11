Le fondateur de l'UNAVETS nommé conseiller principal auprès d'Oaktree Capital Management

MADRID, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- UNAVETS Group, la principale plateforme de soins de santé vétérinaires en Ibérie, a annoncé aujourd'hui que la fondatrice et PDG du groupe, Junko Sheehan, a été nommée conseillère principale des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree »).

Depuis sa création en 2019, et en partenariat avec Oaktree, Junko Sheehan et son équipe ont développé le groupe UNAVETS qui compte aujourd'hui ~150 cabinets, ~1 500 employés et ~95 millions d'euros de chiffre d'affaires. Fort d'une croissance organique à deux chiffres, le groupe UNAVETS s'est étendu de l'Espagne au Portugal, devenant ainsi le leader incontesté du marché dans ce pays. L'entreprise s'est développée pour inclure des services de crémation, des chenils et des services de laboratoire dans toute l'Ibérie. En plus de ses acquisitions, elle a également construit 200 salles de consultation, d'imagerie diagnostique, d'hospitalisation et de bloc opératoire, et plus de 100 000 pieds carrés de capacité pour ses hôpitaux et cliniques.

Junko Sheehan a déclaré : « UNAVETS a démarré il y a cinq ans avec rien d'autre qu'un plan d'affaires et une proposition de valeur pour le secteur vétérinaire. Passer de l'idée à la réalisation concrète avec une formidable équipe de personnes engagées et passionnées, c'est ce qui a rendu ce voyage si spécial. En tant que conseiller principal d'Oaktree, je resterai profondément impliqué dans la direction stratégique de l'entreprise aux côtés de mes partenaires, Oaktree, et cela me permettra de consacrer du temps à d'autres opportunités de consolidation et de forte croissance ».

Martin Graham, directeur général d'Oaktree, explique : « Junko a été un partenaire extraordinaire, qui a permis à cette plateforme de se développer et de devenir un acteur de premier plan dans le secteur de la santé vétérinaire. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat en tant que conseillère principale d'Oaktree, et de continuer à travailler avec l'équipe de direction extrêmement talentueuse de l'UNAVETS sur la prochaine étape de sa croissance ».

Mme Sheehan continuera à participer à l'orientation stratégique et à la vision de la plateforme, en collaboration avec l'équipe de direction et le conseil d'administration. La direction de l'UNAVETS sera assurée par une équipe de direction solide et expérimentée.

À propos de Groupe UNAVETS

Le groupe UNAVETS (« UNAVETS ») est un groupe vétérinaire de premier plan qui compte 152 cabinets en Espagne et au Portugal. UNAVETS se compose de centres de référence/spécialisés, d'hôpitaux ouverts 24 heures sur 24, de cliniques de premier recours, de cabinets vétérinaires, de services de laboratoire, de services de crémation et de chenils qui garantissent une gamme complète de services. L'UNAVETS se distingue par son fort investissement dans la formation scientifique clinique, l'équipement, les installations et le soutien aux cliniques, ainsi que par son engagement à repousser les limites en faveur de soins vétérinaires avancés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.unavets.com/es