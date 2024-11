O fundador da UNAVETS foi nomeado Consultor Sênior da Oaktree Capital Management

MADRI, 20 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Grupo UNAVETS, a principal plataforma de saúde veterinária da Península Ibérica, anunciou hoje que o fundador e CEO do Grupo, Junko Sheehan, foi nomeado Consultor Sênior de fundos administrados pela Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree").

Desde a sua criação em 2019, e em parceria com a Oaktree, Junko Sheehan e a sua equipa aumentaram o Grupo UNAVETS para ~150 consultórios com ~1.500 funcionários e ~ 95 milhões de euros de receita. Com um histórico consistente de crescimento inorgânico estelar e orgânico de dois dígitos, o Grupo UNAVETS expandiu-se da Espanha para Portugal, tornando-se o líder de mercado claro no país. A empresa cresceu para incluir serviços de crematório, canis e serviços de laboratório em toda a Península Ibérica e, além de suas aquisições, também construiu 200 salas de consulta, diagnóstico por imagem, hospitalização e centro cirúrgico e mais de 100 mil pés quadrados de capacidade para seus hospitais e clínicas.

Junko Sheehan disse: "A UNAVETS começou há cinco anos com nada mais do que um plano de negócios e uma proposta de valor para o setor veterinário. Fazer essa transformação de ideia em execução concreta com uma equipe fantástica de pessoas comprometidas e apaixonadas é o que tornou essa jornada tão especial. Como Consultor Sênior da Oaktree, ainda estarei profundamente envolvido na direção estratégica da empresa ao lado de meus sócios, Oaktree, e isso me dará algum tempo para me dedicar a outras oportunidades de consolidação e alto crescimento."

Martin Graham, diretor administrativo da Oaktree, compartilha: "A Junko tem sido uma parceira incrível, transformando esta plataforma desde o início em uma empresa líder no setor de saúde veterinária. Estamos ansiosos para continuar a parceria no seu papel de Consultora Sénior da Oaktree e para continuarmos a trabalhar em conjunto com a equipa de gestão extremamente talentosa da UNAVETS na próxima fase do seu crescimento."

Sheehan continuará envolvido na direção estratégica e na visão da plataforma, trabalhando ao lado da equipe executiva e do conselho. A liderança da UNAVETS continuará com uma equipa de liderança executiva forte e experiente.

Sobre o Grupo UNAVETS

O Grupo UNAVETS ("UNAVETS") é um grupo veterinário líder com 152 consultórios em Espanha e Portugal. A UNAVETS é composta por centros de referência/especializados, hospitais 24 horas, clínicas de opinião primária, consultórios veterinários, serviços de laboratório, serviços de crematório e canis que garantem uma gama completa de serviços. A UNAVETS distingue-se pelo seu forte investimento em formação clínica científica, equipamentos, instalações e apoio empresarial para clínicas, bem como pelo seu compromisso em ultrapassar os limites em favor de cuidados veterinários avançados. Para mais informações, visite: https://www.unavets.com/es