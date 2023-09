Le Global Heart Hub annonce le lancement d'une nouvelle recherche menée par les patients pour attirer l'attention sur les taux de cholestérol mauvais pour la santé

La communauté des patients atteints de maladies cardiovasculaires demande que des changements soient apportés pour que les taux de cholestérol mauvais pour la santé soient considérés comme une priorité de santé mondiale.

Cette annonce intervient lors du congrès 2023 de la Société européenne de cardiologie (ESC), sous le thème « Unir nos forces pour protéger le cœur ».

GALWAY, Irlande, 28 août 2023 /PRNewswire/ — Suite au dévoilement en 2022 du Plan d'action mondial contre le cholestérol , soutenu par la Fédération mondiale du cœur, le soutien communautaire s'est accru pour atteindre 70 organisations et groupes de patients qui, ensemble, appellent à une action mondiale pour réduire l'impact des taux de cholestérol mauvais pour la santé. Pour renforcer cet appel à l'action, Global Heart Hub commencera à recueillir les commentaires des patients dont le taux de cholestérol n'est pas à la cible ou de ceux qui ont subi un événement cardiovasculaire afin de mieux comprendre les expériences des patients qui peuvent avoir un impact sur les soins et améliorer les résultats. La première génération de données sur le cholestérol par la communauté des patients atteints de maladies cardiovasculaires est nécessaire pour aider à soutenir la mise en œuvre locale du Plan d'action mondial contre le cholestérol et promouvoir des stratégies pour gérer les taux de cholestérol mauvais pour la santé, un facteur de risque modifiable critique pour la première cause de décès au monde : les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques (ASCVD)1.

Neil Johnson, directeur exécutif du Global Heart Hub, a déclaré : « Bien que nous ayons progressé sur le plan de la science et du traitement, l'ASCVD demeure la première cause de décès au monde, les taux de cholestérol mauvais pour la santé étant le principal coupable. Nous devons poursuivre notre travail à partir du programme Invisible Nation pour mieux comprendre pourquoi cela continue d'être un défi mondial et nous aimerions mieux comprendre le point de vue et le parcours des patients. La collecte d'informations sur les patients nous donnera ce dont nous avons besoin pour mobiliser les parties prenantes afin d'avoir des discussions nécessaires sur une meilleure détection et une meilleure gestion de l'hypercholestérolémie. Nous devons agir maintenant pour réduire le fardeau énorme des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques sur les personnes, la société et les systèmes de santé. »

Le Plan d'action mondial contre le cholestérol a été créé pour déclencher le changement à l'échelle locale et donne aux pays des orientations en quatre étapes claires pour réduire l'impact des taux de cholestérol mauvais pour la santé :

Établir des alliances ;

Sensibiliser le public ;

Activer les alliances ;

Améliorer la détection et la gestion du cholestérol élevé.

Il s'appuie sur la feuille de route sur le cholestérol de la Fédération mondiale du cœur, qui appelle à des changements dans la façon dont l'ASCVD est prévenue et traitée.

Fernanda de Carvalho, Instituto Lado A Lado Pela Vida, Brésil, a déclaré : « Nous devons nous concentrer davantage sur l'ASCVD. Au Brésil, on compte 30 0000 décès prématurés par an, et nous savons que 80 % d'entre eux sont liés à l'ASCVD. Compte tenu de ces chiffres et de la réalité, il est important de signer le Plan d'action mondial contre le cholestérol et de participer à un groupe de travail pour réduire les décès cardiovasculaires. »

Soutien de la communauté mondiale des patients

Représentant la voix de la communauté mondiale des patients, le Plan d'action mondial contre le cholestérol a été créé avec le soutien d' Invisible Nation , un programme co-créé par Global Heart Hub et Novartis pour exposer les réalités de l'ASCVD. À ce jour, le Plan d'action mondial contre le cholestérol a été appuyé par 70 organisations et groupes de patients des Amériques, de l'Europe et de l'Australie, dont WomenHeart et The Mended Hearts, États-Unis ; Une voix aux maladies valvulaires Canada, Heartlife Canada et Canadian Heart Patient Alliance ; Instituto Lado a Lado pela Vida, Brésil ; Pacientes de Corazón, Mexique ; FH Europe ; Croí, Irlande ; Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, Italie ; et Hearts4Heart, Australie. Le Plan d'action mondial sur le cholestérol peut être revu et soutenu ici .

À propos de Global Heart Hub

Global Heart Hub (GHH) est la première organisation mondiale à but non lucratif créée pour donner une voix aux personnes atteintes ou touchées par une maladie cardiovasculaire. GHH est une alliance d'organisations de patients atteints de maladies cardiaques, visant à unir des groupes de patients du monde entier. La mission de GHH est de sensibiliser aux maladies cardiaques et aux défis qu'elles posent dans la vie quotidienne. GHH est une plate-forme permettant aux organisations de patients atteints de maladies cardiaques de partager leurs points de vue, d'apprendre des meilleures pratiques des autres, de s'unir sur des objectifs de plaidoyer communs et de partager des ressources. L'organisation vise également à accroître la sensibilisation et la compréhension des nombreuses maladies cardiaques qui existent, à améliorer les résultats pour les patients, à améliorer la qualité de vie et à optimiser la longévité et le vieillissement en bonne santé.

1. Organisation mondiale de la Santé (OMS). Maladies cardiovasculaires (MCV). Consulté le 31 juillet 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

