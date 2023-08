Global Heart Hub anuncia o lançamento de novas pesquisas conduzidas pelo paciente para chamar atenção aos níveis de colesterol não saudáveis.

A comunidade de pacientes cardiovasculares pede mudanças para que os níveis não saudáveis de colesterol sejam abordados como prioridade global de saúde.

Esse anúncio foi feito durante o Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) de 2023, com o tema "Unir forças para proteger o coração".

GALWAY, Irlanda, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Após a revelação em 2022 do Plano de Ação do Colesterol Global da Global Heart Hub, apoiado pela World Heart Federation, o suporte comunitário aumentou para 70 organizações e grupos de pacientes que, juntos, pedem ações globais para reduzir o impacto dos níveis de colesterol não saudáveis. Para reforçar essa chamada, o Global Heart Hub começará a coletar opiniões de pacientes cujos níveis de colesterol não estão no alvo ou daqueles que já sofreram um evento cardiovascular para entender melhor as experiências que podem ajudar a impactar o atendimento e melhorar os resultados. A primeira geração inovadora de opiniões de pacientes com colesterol pela comunidade de pacientes cardiovasculares é necessária para ajudar a apoiar a implementação local do Plano Global de Ação do Colesterol e impulsionar estratégias para gerenciar o colesterol não saudável, um fator de risco modificável crítico para a maior doença cardiovascular aterosclerótica do mundo (ASCVD)1.

Neil Johnson, diretor executivo do Global Heart Hub, disse: "Embora tenhamos avançado com ciência e tratamento, a ASCVD segue como o maior assassino do mundo, e os níveis de colesterol não saudáveis são o principal culpado. Nós precisamos continuar nosso trabalho a partir do programa Invisible Nation para entender melhor por que isso permanece como um desafio global, e eu gostaria de entender a perspectiva e a jornada do paciente com mais profundidade. A coleta de opiniões dos pacientes nos dará o que precisamos para mobilizar as partes interessadas para ter discussões necessárias sobre melhor detecção e gerenciamento do alto colesterol. Nós devemos agir agora para reduzir a enorme carga de doenças cardiovasculares ateroscleróticas em indivíduos, na sociedade e em sistemas de saúde".

O Plano Global de Ação do Colesterol foi criado para provocar mudanças em nível local e fornecer orientação aos países através de quatro etapas claras para reduzir o impacto dos níveis de colesterol não saudáveis:

Construir alianças;

Aumentar a conscientização pública;

Ativar alianças; e

Melhorar a detecção e o gerenciamento do colesterol alto.

Ele se baseia no Roteiro de Colesterol da World Heart Federation, que convoca mudanças na forma como a ASCVD é prevenida e tratada.

Fernanda de Carvalho, do Instituto Lado A Lado Pela Vida, no Brasil, disse: "Nós precisamos focar ainda mais na ASCVD. No Brasil, há 300 mil mortes prematuras por ano, e nós sabemos que 80% delas estão relacionados à ASCVD. Considerando esses números e a realidade, é importante assinar o Plano Global de Ação do Colesterol e participar de uma força-tarefa para reduzir as mortes cardiovasculares".

Apoio global à comunidade de pacientes

Representando a voz da comunidade global de pacientes, o Plano Global de Ação do Colesterol foi criado com o apoio da Invisible Nation, um programa cocriado pelo Global Heart Hub e Novartis para expor as realidades de ASCVD. Até o momento, o Plano Global de Ação do Colesterol foi apoiado por 70 organizações e grupos de pacientes de todas as Américas, Europa e Austrália, incluindo WomenHeart e Mended Hearts nos Estados Unidos; Heart Valve Voicevoz no Canadá, Heartlife Canada e Canadian Heart Patient Alliance no Canadá; Instituto Lado A Lado pela Vida no Brasil; Pacientes de Corazón no México; FH Europe; Croí na Irlanda; Associazione Italiana Scompensati Cardiaci na Itália; e Hearts4Heart na Austrália. O Plano Global de Ação do Colesterol pode ser analisado e apoiado aqui.

Sobre o Global Heart Hub

A Global Heart Hub (GHH) é a primeira organização sem fins lucrativos criada para dar voz àqueles que vivem ou são afetados por doenças cardiovasculares. A GHH é uma aliança de organizações de pacientes cardíacos, com o objetivo de unir grupos de todo o mundo. A missão da GHH é aumentar a conscientização sobre doenças cardíacas e os desafios que ela apresenta no dia a dia. A GHH é uma plataforma para as organizações de pacientes cardíacos compartilharem suas opiniões, aprenderem com as melhores práticas mútuas, se unirem às metas comuns de defesa e compartilharem recursos. O objetivo é aumentar a conscientização e a compreensão das muitas doenças cardíacas que existem, melhorar os resultados dos pacientes e a qualidade de vida, e otimizar a longevidade e o envelhecimento saudável.

1. Organização Mundial da Saúde (OMS). Doenças cardiovasculares (CVDs). Acessado em 31 de julho de 2023 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases- (cvds)

FONTE Global Heart Hub

