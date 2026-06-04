Le Global Mobility Call 2026 réunira 8 000 professionnels et 190 experts pour discuter de l'avenir de la mobilité

MADRID, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Madrid accueillera le Global Mobility Call (GMC) du 9 au 11 juin, réunissant des personnalités du secteur de la mobilité dans le cadre d'un forum international sur l'avenir des transports. Organisé par IFEMA MADRID, cet événement servira de plateforme de réflexion sur les tendances du secteur, l'innovation technologique et la réglementation, tout en favorisant la mise en place de projets, de partenariats et d'alliances stratégiques au sein du secteur

Forum taking place during GMC

L'édition de cette année s'articulera autour de dix parcours thématiques destinés à apporter plus de clarté dans un paysage de la mobilité en pleine évolution et de plus en plus complexe. L'objectif est de faciliter la prise de décision en structurant les discussions autour de domaines clés tels que les transports publics, l'automobile, l'énergie, les données, la logistique et les ressources humaines, entre autres. Ensemble, ils offrent un cadre pratique et axé sur les résultats, à un moment où le secteur est en pleine mutation sous l'effet de l'électrification, de l'intelligence artificielle et des dernières évolutions réglementaires européennes.

À cet égard, le rôle de la distribution et du service après-vente doit prendre de l'importance, avec le développement de modèles davantage axés sur le numérique et les besoins des clients. La recherche de talents et la transformation ne sont que quelques-uns des thèmes clés abordés dans le programme.

Les transports publics, et les autobus en particulier, seront également au cœur de l'événement. Les débats dans ce domaine porteront sur le rôle central de ce secteur dans la mise en place de systèmes de mobilité plus durables, plus accessibles et mieux intégrés. Des thèmes tels que la numérisation, l'intelligence artificielle, l'intégration intermodale et l'amélioration de l'expérience des voyageurs doivent occuper une place prépondérante dans les discussions entre les entreprises technologiques, les institutions publiques et les opérateurs.

Pour sa quatrième édition, le GMC a conclu plus de 20 partenariats stratégiques avec des associations de premier plan du secteur de la mobilité, jetant ainsi les bases d'une collaboration future et de projets communs. Avec la participation prévue de dirigeants d'institutions, de chefs d'entreprise, d'experts en transport et de représentants des pouvoirs publics internationaux, le Global Mobility Call 2026 s'impose comme un forum européen majeur sur l'avenir de la mobilité. L'événement vise à encourager la collaboration dans l'ensemble du secteur afin de soutenir un modèle plus durable, inclusif, connecté et centré sur les citoyens.

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