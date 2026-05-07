Le groupe Agthia lance une plateforme de renforcement des compétences en restauration, unique en son genre, pour développer les talents émiratis

ABU DHABI, EAU, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA:UH ; ou le « Groupe ») a lancé l'Agthia Academy powered by Bühler, une plateforme pionnière de renforcement des capacités créée pour doter les entrepreneurs, les opérateurs et les futurs spécialistes émiratis d'une expertise de classe mondiale en matière de fabrication alimentaire dans les domaines de mouture, de boulangerie et d'excellence en production. Le programme permet aux participants de traduire les normes mondiales en pratiques quotidiennes, d'améliorer la qualité, l'efficacité et la discipline opérationnelle, tout en soutenant le programme plus large de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis.

Cérémonie de signature de la collaboration stratégique entre le groupe Agthia et le groupe Buhler MIITE 2026

Le lancement de l'Agthia Academy coïncide avec la participation d'Agthia à Make it in the Emirates 2026 (Réussir aux Émirats 2026), qui adopte une approche du développement des compétences axée sur l'industrie. Il renforce les capacités tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, élève les normes opérationnelles et contribue à la croissance durable du secteur.

Commentant le lancement, Salmeen Alameri, directeur général et président-directeur général du groupe Agthia, déclare : « L'Académie reflète notre conviction profonde que l'avenir du secteur alimentaire des Émirats arabes unis reposera sur la force de son personnel. Nous créons un parcours pratique qui permet aux talents émiratis d'accéder aux meilleures pratiques mondiales et de les appliquer en toute confiance, améliorant ainsi la cohérence, la productivité et l'excellence opérationnelle. En associant l'apprentissage à une application dans le monde réel et à des résultats mesurables, l'Académie soutient les ambitions des Émirats arabes unis en matière de sécurité alimentaire à long terme et contribue à la mise en place d'une économie alimentaire plus résiliente, compétitive et axée sur l'innovation. »

Heiko Feuring, président de Bühler pour le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde, ajoute : « Chez Bühler, nous pensons que l'avenir de la fabrication de produits alimentaires dépend de la capacité à doter les talents de connaissances globales et d'une expérience pratique. Grâce à notre partenariat avec Agthia, l'Académie permet aux entrepreneurs, opérateurs et spécialistes émiratis d'accéder à des technologies de pointe, à des pratiques de production modernes et à une expertise industrielle approfondie. En associant une formation de niveau international à une application pratique, nous contribuons à former une main-d'œuvre qualifiée capable de favoriser l'innovation, l'efficacité et la durabilité dans le secteur alimentaire des Émirats arabes unis. »

L'Agthia Academy renforce également la collaboration académique avec les principales institutions des Émirats arabes unis, notamment l'Université des Émirats arabes unis, l'Université Zayed et l'Abu Dhabi Hospitality Academy – Les Roches. Ces partenariats donnent accès à des technologies de pointe, à l'expertise du secteur et à des méthodes de formation appliquées, ce qui permet aux universités d'améliorer leurs programmes, de mieux préparer les étudiants à l'évolution des besoins de l'industrie et de créer des parcours de carrière alignés sur les normes mondiales du secteur alimentaire.

L'académie proposera un programme structuré combinant apprentissage en classe, formation technique pratique et exposition internationale, dispensé dans les installations du groupe Agthia à Abu Dhabi et dans les centres de formation mondiaux du groupe Bühler en Suisse.

Ce lancement souligne l'engagement à long terme d'Agthia en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire et du développement du capital humain national, tout en renforçant la position d'Abu Dhabi en tant que centre de premier plan pour la fabrication de produits alimentaires de pointe, l'innovation et l'apprentissage dirigé par l'industrie.

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