Agthia Group ने अमीराती प्रतिभाओं के विकास के लिए अपनी तरह का पहला खाद्य एवं पेय क्षमता निर्माण प्लेटफ़ार्म लॉन्च किया

अबू धाबी, UAE, 7 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA:UH; या "Group") ने Bühler द्वारा संचालित Agthia Academy लॉन्च की - यह अपनी तरह का, अमीराती उद्यमियों, संचालकों और भविष्य के विशेषज्ञों को मिलिंग, बेकिंग और उत्पादन उत्कृष्टता में विश्व स्तरीय खाद्य उत्पादन विशेषज्ञता से लैस करने के लिए बनाया गया, पहला क्षमता-निर्माण प्लेटफ़ार्म है। यह प्रोग्राम प्रतिभागियों को वैश्विक मानकों को रोजमर्रा की प्रक्रियाओं में लागू करने में सक्षम बनाता है, जिससे गुणवत्ता, दक्षता और परिचालन अनुशासन में सुधार होने के साथ-साथ UAE के व्यापक खाद्य सुरक्षा एजेंडा को भी समर्थन मिलता है।

Agthia Group and Buhler Group Strategic Collaboration Signing Ceremony MIITE 2026

Agthia Academy की लॉन्च Agthia की Make it in the Emirates 2026 में भागीदारी के साथ की गई है, जिसमें कौशल विकास के लिए उद्योग-नेतृत्व वाला दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह खाद्य मूल्य चेन में क्षमताओं को मजबूत करता है, परिचालन मानकों को बढ़ाता है और क्षेत्र के सतत विकास में योगदान देता है।

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, Agthia Group के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Salmeen Alameri ने कहा: "Academy हमारे इस दृढ़ विश्वास को दर्शाती है कि UAE के खाद्य क्षेत्र का भविष्य उसके लोगों की ताकत पर बनेगा। निरंतरता, उत्पादकता और परिचालन उत्कृष्टता में सुधार करने के लिए, हम अमीराती प्रतिभा को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुँचने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ लागू करने के लिए सशक्त बनाने वाला व्यवहारिक मार्ग तैयार कर रहे हैं। शिक्षा को वास्तविक दुनिया में एप्लीकेशन और मापने योग्य परिणामों से जोड़कर, Academy UAE की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करती है और अधिक संवेदनशील, प्रतिस्पर्धी और नवाचार-संचालित खाद्य अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देती है।"

मध्य-पूर्व, अफ्रीका और भारत के लिए Bühler के अध्यक्ष, Heiko Feuring, ने आगे कहा: "Bühler में, हमारा मानना है कि खाद्य उत्पादन का भविष्य, प्रतिभा को वैश्विक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव दोनों से लैस करने पर निर्भर करता है। Agthia के साथ हमारी भागीदारी के माध्यम से, Academy अमीराती उद्यमियों, संचालकों और विशेषज्ञों को उन्नत टेक्नोलॉजियों, आधुनिक उत्पादन पद्धतियों और गहन उद्योग विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करती है। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण को व्यवहारिक एप्लीकेशन के साथ मिलाकर, हम UAE के खाद्य क्षेत्र में नवाचार, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने में सक्षम कुशल कार्यबल विकसित करने में सहायता कर रहे हैं।"

United Arab Emirates University, Zayed University और Abu Dhabi Hospitality Academy – Les Roches सहित UAE के अग्रणी संस्थानों के साथ Agthia Academy अकादमिक सहयोग को भी मजबूत करती है। ये भागीदारियां उन्नत टेक्नोलॉजियों, उद्योग विशेषज्ञता और व्यावहारिक प्रशिक्षण पद्धतियों तक पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे विश्वविद्यालयों को अपने कार्यक्रमों को बेहतर बनाने, छात्रों को उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने और वैश्विक खाद्य क्षेत्र के मानकों के अनुरूप कैरियर मार्ग बनाने में सहायता मिलती है।

यह Academy कक्षा-आधारित शिक्षण, व्यावहारिक तकनीकी प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का संयोजन से संरचित एक प्रोग्राम डिलीवर करेगी, जिसे अबू धाबी में Agthia Group के संस्थानों और स्विट्जरलैंड में Bühler Group के वैश्विक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा।

यह लॉन्च खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्रीय मानव पूंजी के विकास के लिए Agthia की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के साथ-साथ उन्नत खाद्य उत्पादन, नवाचार और उद्योग-नेतृत्व वाली शिक्षा के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में अबू धाबी की स्थिति को मजबूत करेगा।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2973803/Strategic_Collaboration.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2973802/Agthia_Group_logo.jpg