Le groupe Yatsen ouvre une nouvelle ère pour la science de la beauté à l'échelle mondiale en dévoilant son rapport d'information sur l'innovation dans le domaine de la beauté SHANGHAI, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ ­­-- Le groupe Yatsen (NYSE : YSG), l'une des principales sociétés de produits de beauté multimarques, a publié son rapport d'information sur l'innovation dans le domaine de la beauté, la première étude chinoise complète consacrée à l'innovation en matière de science de la beauté, de durabilité et de responsabilité d'entreprise.

Yatsen Group Beauty Innovation Insight David (Jinfeng) Huang, Founder, Chairman and CEO of Yatsen Group, delivers a keynote speech at the launch ceremony Yatsen Group Chief Scientific Officer Cheng Jing and IFSCC President Dr. Vania Leite reviewing the white paper Yatsen Group 2024 Environmental, Social and Governance Report Galénic Couture Secret D'Excellence The Active Soft Cream Yatsen Global Innovation R&D Center

Cette publication constitue une étape majeure dans l'évolution de l'industrie chinoise de la beauté, marquant le passage d'une construction d'image de marque à un véritable leadership scientifique, et souligne l'influence croissante de Yatsen au sein de la communauté mondiale de la recherche et du développement (R&D).

Définir l'innovation chinoise dans une perspective mondiale

Premier livre blanc de ce type en Chine, le rapport d'information du groupe Yatsen sur l'innovation dans le domaine de la beauté est dédié à l'innovation scientifique et comprend six chapitres consacrés aux réseaux mondiaux de R&D, aux avancées technologiques, à la validation de l'efficacité et au développement durable.

Lors d'une cérémonie spéciale organisée dans le district de Jing'an, à Shanghai, à laquelle ont assisté des membres du gouvernement, des responsables universitaires et des leaders de l'industrie, Yatsen a présenté le livre blanc comme étant à la fois le reflet de ses progrès scientifiques et un énoncé de sa feuille de route en matière d'innovation à l'échelle mondiale.

« Notre ambition de devenir un pionnier mondial de la beauté basée sur la technologie repose sur des années d'investissements constants en R&D et sur un engagement en faveur de la rigueur scientifique », a déclaré David (Jinfeng) Huang, fondateur et président­-directeur général du groupe Yatsen. « Nous construisons un avenir à l'intersection de la recherche, des talents et des marchés mondiaux. »

Vania Leite, présidente de la Fédération Internationale des Sociétés de Chimistes Cosmétiques (IFSCC), a rédigé l'avant­-propos du rapport :

« Il s'agit du premier livre blanc d'une entreprise chinoise de produits de beauté qui interprète l'innovation cosmétique dans une optique mondiale. La science ne connaît pas de frontières, et la beauté non plus. Ce rapport établit un pont entre la science de la beauté chinoise et le monde entier. »

En août, lors du 35ème congrès de l'IFSCC, Yatsen a publié l'édition anglaise du livre blanc, première présentation des résultats de la R&D cosmétique chinoise dans un format complet et évalué par des pairs au niveau international. Portant la voix scientifique de la Chine dans le dialogue mondial sur la beauté, Yatsen a, au cours des quatre dernières années, participé à d'importants congrès de dermatologie et de cosmétique, notamment ceux de l'IFSCC, de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV), au Congrès asiatique de dermatologie (ADC) et au Congrès mondial de dermatologie (WCD).

Du laboratoire au marché : la science au service de la beauté

Le rapport d'information met en évidence la manière dont Yatsen transforme la recherche en laboratoire en bénéfices concrets pour le consommateur : une mesure essentielle de la valeur de l'innovation.

Perfect Diary, la marque phare de Yatsen, a publié le premier rapport sur la l'intégration des soins dans le maquillage du maquillage présenté par le secteur, en collaboration avec l'Association chinoise de l'industrie des arômes et des parfums cosmétiques (CAFFCI) et l'hôpital Ruijin de la faculté de médecine de l'université Jiao Tong de Shanghai. La marque a également lancé sa technologie Biotec™ de troisième génération, inspirée par cinq découvertes scientifiques reconnues par le prix Nobel,redéfinissant le maquillage comme vecteur d'une meilleure santé de la peau.

Dans le domaine des soins de la peau haut de gamme, la technologie brevetée ActiveAnchor® de Galénic a amélioré la pénétration cutanée de la vitamine C hydrosoluble, tandis que EVE LOM a créé le premier cadre mondial de science des soins de la peau fondée sur les émotions, établissant de nouvelles normes pour l'évaluation de l'efficacité des soins du visage selon l'humeur.

L'écosystème de laboratoire ouvert de Yatsen relie l'industrie,le monde universitaire et le secteur médical à travers plus de 20 collaborations de recherche, notamment des partenariats avec l'université Sun Yat­sen, l'université Fudan, l'hôpital Ruijin et l'hôpital Saint-­Louis en France. Depuis 2022, Yatsen a publié 32 articles évalués par des pairs dans des revues telles que Science Bulletin et Nature Medicine, et a déposé 252 brevets mondiaux, dont 78 demandes de brevets d'invention.

« Grâce à une feuille de route claire et à une profonde collaboration interdisciplinaire, nous visons non seulement à innover, mais aussi à façonner la pratique de l'innovation dans le secteur de la beauté », a commenté Cheng Jing, directrice scientifique du groupe Yatsen.

Innovation durable et impact social

Au­-delà de la R&D, la philosophie d'innovation de Yatsen s'étend à la durabilité et à l'impact social. Seule entreprise chinoise de produits de beauté à avoir obtenu la note A dans le classement MSC ESG deux années d'affilée, le Groupe a publié quatre rapports consécutifs sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) depuis 2021.

Conformément au double objectif carbone de la Chine, Yatsen intègre des pratiques à faible émission de carbone dans l'ensemble de ses activités, des bilans carbone à l'approvisionnement écologique, en passant par l'emballage durable. Le rouge à lèvres « Slim Heel Lipstick » de Perfect Diary est devenu l'un des premiers produits de beauté en Chine à recevoir une certification d'empreinte carbone de produit.

Les marques haut de gamme ont également suivi le mouvement : EVE LOM utilise désormais 100 % de papier recyclé certifié FSC pour tous ses emballages extérieurs, tandis que Galénic a introduit des systèmes de pots rechargeables et supprimé les notices imprimées, réduisant ainsi l'utilisation de matériaux de plus de 50%. La Fondation Galénic pour la recherche en sciences de la peau soutient par ailleurs la recherche dermatologique dans le monde entier pour étayer la vision de Yatsen : donner une raison d'être à la beauté.

À propos du groupe Yatsen

Depuis son entrée à la Bourse de New York en 2020, le groupe Yatsen a fait de la R&D la pierre angulaire de sa stratégie. Avec plus de 600 millions de RMB investis à ce jour, il maintient ses dépenses en R&D à plus de 3 % de son chiffre d'affaires annuel. Le groupe gère trois centres mondiaux de R&D à Shanghai, Guangzhou et Toulouse (France), soutenus par six laboratoires communs et plus de 20 collaborations internationales.

Le « réseau mondial de recherche 1­3­4­6­20 » du groupe comprend :

1 site de production biotechnologique d'envergure mondiale

site de production biotechnologique d'envergure mondiale 3 centres propres de R&D

centres propres de R&D 4 domaines de recherche exploratoire : biotechnologie, soins de la peau scientifiques, soins de la peau fondés sur les émotions et science des données sur la peau

domaines de recherche exploratoire : biotechnologie, soins de la peau scientifiques, soins de la peau fondés sur les émotions et science des données sur la peau 6 laboratoires communs

laboratoires communs Plus de 20 partenariats universitaires et industriels

À la mi­-2025, les soins de la peau représentaient plus de la moitié du chiffre d'affaires total de Yatsen, positionnant la société parmi les dix premières entreprises chinoises du secteur de la beauté en termes d'investissements en R&D et de capacités scientifiques.

« L'avenir de la beauté se jouera au carrefour de la science, de la durabilité et de la culture », prévoit David Huang. « Notre mission est de contribuer à façonner cet avenir de manière responsable, grâce à des collaborations à l'échelle mondiale. »

