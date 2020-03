Le JA Manafaru situé sur une île paradisiaque des Maldives se transforme en complexe hôtelier tout compris

Les clients bénéficient désormais d'un forfait repas tout compris qui propose un parcours culinaire dans 7 restaurants et bars, des expériences gratuites et des boissons de première qualité de 11 h 00 à 23 h 00, tandis qu'ils adoptent un mode de vie insulaire sur le magnifique atoll d'Haa Alifu au milieu d'un lagon à la pointe nord des Maldives.

Karen Merrick, directrice générale, a commenté : « Une fois que vous avez mis le pied sur cette île paradisiaque, toutes vos inquiétudes se dissipent. Nous ne voulons pas que nos clients passent du temps à essayer de faire des additions de coûts dans leur tête. Nous voulons qu'ils fassent l'expérience d'une évasion à l'état pur et d'un lien profond et sensible avec les époustouflants environnements naturels. Il s'agit de la meilleure valeur que nous ayons jamais proposée, afin que davantage de clients aient désormais l'opportunité de découvrir JA Manafaru. »

Parsemé de plages exquises au sable doux et d'eaux cristallines regorgeant de vie marine exotique, ce refuge chic dispose de 84 villas et résidences luxueuses situées en bord de mer et sur pilotis, chacune avec sa propre piscine privée. Sept restaurants pittoresques proposent un large choix de plats traditionnels de l'océan Indien, des plats internationaux et des festins de fruits de mer, le tout disponible dans le forfait tout compris. Le superbe restaurant emblématique White Orchid est situé au milieu de l'océan et berce ses clients de brises boréales tandis qu'ils se font plaisir avec des plats asiatiques primés. Les clients peuvent également déguster un grand choix de boissons exclusivement haut de gamme dans plusieurs lieux, dont Horizon Lounge, avec vue sur l'océan, Andiamo Bistro and Pool, avec son cadre vert luxuriant et Ocean Grill, avec dîner en bord de mer sous les étoiles.

Des activités abondent aussi bien pour les adultes que pour les enfants, avec un centre de plongée, de sports aquatiques et d'excursion et un Centre de sensibilisation marine, visant à préserver l'écologie locale. Les voyageurs peuvent participer à des cours de cuisine maldivienne, à l'observation des dauphins, à des croisières panoramiques en bateau, à des visites des îles de la région, à des sorties de pêche et à des jeux sur le terrain de pratique de golf écologique. Il y a également un Calm Spa Sanctuary primé, qui propose des parcours d'ayurveda, d'aromathérapie et de bien-être pour l'âme. Pour divertir tous les âges, il y a des clubs pour enfants et adolescents.

Avec une note de 5 étoiles et le prix TripAdvisor Travellers Choice Award 2019, JA Manafaru est l'une des destinations les plus prisées de l'océan Indien et un choix populaire pour les couples et les familles - classé comme hôtel « légendaire » par Preferred Hotels & Resorts, qui présentent des propriétés extraordinaires dans les destinations les plus remarquables au monde.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1099337/JA_Resorts_and_Hotels.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1097906/JA_Manafaru_Maldives_All_Inclusive.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg

Liens connexes

https://www.jaresortshotels.com



SOURCE JA Resorts & Hotels