Le lancement d'EverTears®, une percée dans le domaine de la sécheresse oculaire, est le fruit de trente années de recherche

« Le lancement commercial d'EverTears® est l'aboutissement de plus de 30 ans de recherche sur les maladies de la surface oculaire. Nous apprécions tout le soutien des médecins de ThermaMEDx ainsi que la réponse enthousiaste des professionnels de l'ophtalmologie à travers les États-Unis », a déclaré le professeur Michel Guillon, inventeur de la technologie brevetée. Le professeur Guillon est un chercheur scientifique de renommée mondiale, un innovateur et un optométriste exerçant à Londres, en Angleterre. On lui doit de nombreuses avancées dans le domaine de la science ophtalmique et des soins des yeux.

EverTears® a été dévoilé fin mars lors de la réunion de la Texas Optometric Association à Austin. Plus de 92 % des médecins interrogés ont indiqué qu'ils recommanderaient EverTears® à leurs patients souffrant de sécheresse oculaire et de dysfonctionnement de la glande meibomienne. La technologie ThermaMEDx n'a pas seulement été créée par un ophtalmologiste, mais la société a également obtenu le soutien de plusieurs ophtalmologistes et optométristes de renom aux États-Unis en tant que membres du conseil consultatif médical de ThermaMEDx, notamment le Dr Amanda Nanasy, le Dr Laura Periman, le Dr Scott Schachter, le Dr William Trattler, le Dr Walter Whitley et, en tant que directrice médicale, le Dr Marguerite McDonald, qui a réalisé la première procédure de correction de la vue au laser au monde après des années de recherche. La commodité et l'efficacité médicale étaient primordiales dans l'évaluation d'EverTears® par le Dr McDonald : « Nous avons besoin de solutions plus efficaces, plus abordables et plus pratiques pour que nos patients atteints de sécheresse oculaire puissent les utiliser à domicile, car l'observance est un réel problème en ce qui concerne les soins à domicile. J'ai été impressionné par la façon dont EverTears® a mis sur le marché la science appropriée dans un produit que de nombreux patients apprécieront vraiment d'utiliser. »

EverTears® sera disponible sans ordonnance chez les ophtalmologistes du pays à partir du mois de juin. Mais ThermaMEDx met une quantité limitée de produits à la disposition directe des consommateurs dans le cadre de ses efforts pour obtenir des réactions et des avis. Les résidents américains souffrant de symptômes de sécheresse oculaire peuvent passer des précommandes dès aujourd'hui sur TryEverTears.com pour être les premiers à essayer le produit en mai. Les quantités sont limitées mais toutes les précommandes passées avant le 1er mai bénéficieront d'une remise de 10 $ sur une prochaine commande.

ThermaMEDx, LLC a été fondée à Atlanta, en Géorgie, par le scientifique français de renom Michel Guillon, l'ancien cadre d'Alcon Ben Nobles et l'ancien cadre de Coca-Cola, Carl Sweat. Peu de temps après, le Dr Gregg Ossip, optométriste de deuxième génération, a rejoint le partenariat pour apporter non seulement son expertise médicale, mais aussi une profonde compréhension des besoins des professionnels des soins oculaires.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1491502/EverTears_ThermaMEDx.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1491503/ThermaMEDx_Eyepads.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1491504/ThermaMEDx_Eyepad_box.jpg

Liens connexes

www.thermamedx.com



SOURCE ThermaMEDx, LLC