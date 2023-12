Le leader australien des conseils en ingénierie et en essais de sécurité incendie Warringtonfire Australia rejoint Jensen Hughes

Cette acquisition renforce la présence croissante de l'entreprise en Australie et la place en excellente position pour son expansion future dans la région.

BALTIMORE, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Jensen Hughes, le leader mondial de l'ingénierie, du conseil et de la technologie qui rendent le monde sûr, sécurisé et résilient, a annoncé l'acquisition de Warringtonfire Australia, une société de conseil de premier plan en Australie en matière d'essais et de sécurité incendie, auprès d'Element Materials Technology. Faisant suite aux acquisitions précédentes de BCA Logic et de MGAC, cette acquisition stratégique renforce la présence de l'entreprise mondiale en pleine croissance en Australie et la place en excellente position en vue de son expansion future en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'au niveau régional.

Cette séparation des activités internationales d'Element est propre à l'activité australienne, qui a été établie à la suite de l'achat de l'activité de laboratoire d'essais au feu d'Exova et de l'acquisition des opérations d'ingénierie de la sécurité incendie de Defire en 2017. Jason Jeffress est le directeur de la division et dirige une solide équipe dirigeante. Ils introduisent au sein de l'organisation mondiale de Jensen Hughes un groupe de 85 employés, avec cinq sites de conseil et un laboratoire d'essais de résistance au feu à Victoria.

« Ce nouveau partenariat accroît les possibilités de fournir une gamme de services en Australie par l'intermédiaire d'une organisation de classe mondiale axée sur l'ingénierie de la sécurité incendie, a déclaré Jason Jeffress. Chacun de nos employés — 100 % d'entre eux — se joint à ce nouveau partenariat. C'est une période passionnante pour nos clients, car nous pourrons nous appuyer sur les experts en sécurité incendie de Jensen Hughes, ainsi que sur leurs bureaux et leur personnel en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce qui nous donnera de nombreuses occasions d'améliorer notre service à la clientèle ».

« C'est une situation gagnant-gagnant pour Jensen Hughes et pour nos nouveaux collègues venant de Warringtonfire Australia, a expliqué Raj Arora, directeur général de Jensen Hughes. L'ingénierie de la sécurité incendie fait partie intégrante de notre gamme de services de base, a-t-il déclaré. Cette acquisition renforce considérablement nos capacités dans ce domaine et nous permet de disposer d'un laboratoire d'essais de résistance au feu accrédité par la NATA et par ISO. Au nom de notre équipe mondiale, je suis ravi d'accueillir nos nouveaux collègues de Warringtonfire Australia au sein de Jensen Hughes et de notre famille mondiale en pleine expansion ! »

À propos de Jensen Hughes

Jensen Hughes est le leader mondial de l'ingénierie, du conseil et de la technologie qui rendent notre monde sûr, sécurisé et résilient. Dans le monde entier, nous sommes reconnus pour notre leadership dans le domaine de l'ingénierie de la protection contre l'incendie — une responsabilité que nous assumons avec honneur et fierté depuis 1939. Notre engagement en faveur de la sûreté, de la sécurité et de la résilience s'étend à d'autres compétences essentielles à notre objectif, des capacités stratégiques que nous développons depuis des années. Il s'agit notamment du conseil en matière d'accessibilité, de l'analyse des risques et des dangers, de la sécurité des processus, des enquêtes judiciaires, de la gestion des risques et des urgences en matière de sécurité, ainsi que de l'innovation numérique dans un grand nombre de nos services. Aujourd'hui, plus de 1 500 ingénieurs, consultants, analystes et stratèges travaillent dans plus de 90 bureaux et assistent des clients dans plus de 100 pays sur tous les marchés, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, des soins de santé, des sciences et technologies, de l'énergie, des missions essentielles ou des transports. Pour plus d'informations, consultez le site www.jensenhughes.com.

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une importante société de capital-investissement qui se concentre sur la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec des dirigeants expérimentés. La société a géré plus de 8,3 milliards de dollars d'investissements et de capitaux propres depuis 1997. Gryphon vise à réaliser des investissements en capital de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise se situe entre 100 et 600 millions de dollars environ. Gryphon privilégie les opportunités d'investissement où elle peut former des partenariats solides avec les propriétaires et les dirigeants afin de construire des entreprises de pointe, en utilisant le capital de Gryphon, ses ressources professionnelles spécialisées et son expertise opérationnelle.

