Jensen Hughes neemt Warringtonfire Australia over, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van brandtesten en brandveiligheid

De overname breidt de groeiende aanwezigheid van het bedrijf in Australië uit en helpt het uitzonderlijk goed te positioneren voor toekomstige uitbreiding in de regio.

BALTIMORE, 8 december 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft Jensen Hughes, de wereldwijde leider in techniek, advies en technologie die de wereld veilig, betrouwbaar en veerkrachtig maken, bekendgemaakt dat het Warringtonfire Australia, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van brandtesten en brandveiligheid in Australië, heeft overgenomen van Element Materials Technology. In navolging van de eerdere overnames van BCA Logic en MGAC, breidt deze strategische overname de aanwezigheid van het snel groeiende wereldwijde bedrijf in Australië uit en helpt het bedrijf zich uitzonderlijk goed te positioneren voor toekomstige uitbreiding in Australië en Nieuw-Zeeland, evenals regionaal.

Deze afsplitsing van de internationale bedrijfsvoering van Element is specifiek voor het Australische bedrijf, dat opgericht werd na de aankoop van het brandtestlaboratorium van Exova en de overname van de Fire Safety Engineering-activiteiten van Defire in 2017. Jason Jeffress is de divisiedirecteur en geeft leiding aan een sterk managementteam. Zij brengen een groep van 85 medewerkers met vijf advieslocaties en een brandtestlaboratorium in Victoria onder in de wereldwijde organisatie van Jensen Hughes.

"Dit nieuwe samenwerkingsverband vergroot de mogelijkheden in Australië om via één op de techniek gerichte brandveiligheidsorganisatie van wereldklasse een scala aan diensten aan te bieden", aldus Jason Jeffress. "Al onze medewerkers - 100% - sluiten zich aan bij dit nieuwe samenwerkingsverband. Voor onze klanten betekent dit een grote verbetering omdat we gebruik kunnen maken van de toonaangevende brandveiligheidsexperts van Jensen Hughes en hun kantoren en medewerkers in Australië en in Nieuw-Zeeland wat ons veel meer mogelijkheden zal bieden om onze klantenservice te verbeteren", vervolgt hij.

"Dit is een win-win voor Jensen Hughes en voor onze nieuwe collega's van Warringtonfire Australia", aldus Raj Arora, CEO van Jensen Hughes. "Brandveiligheidstechniek is een integraal onderdeel van ons gemêleerde dienstenaanbod", zegt hij. "Deze overname vergroot onze mogelijkheden op dit gebied aanzienlijk en voegt een NATA- en ISO-geaccrediteerd brandtestlaboratorium toe aan onze bedrijfsvoering. Namens ons wereldwijde team heet ik onze nieuwe collega's van Warringtonfire Australia van harte welkom bij Jensen Hughes en onze groeiende wereldwijde familie!"

Over Jensen Hughes

Jensen Hughes is wereldwijd marktleider op het gebied van techniek, advies en technologie die onze wereld veilig, betrouwbaar en veerkrachtig maken. Wereldwijd worden we het meest erkend voor ons leiderschap in brandbeveiligingstechniek - een verantwoordelijkheid die we sinds 1939 traditiegetrouw met eer en trots hebben voortgezet. Onze toewijding aan veiligheid, betrouwbaarheid en veerkracht strekt zich uit tot andere cruciale competenties die essentieel zijn voor ons doel, strategische bekwaamheden die we al jaren aan het uitbreiden zijn. Deze omvatten bereikbaarheidsadvies, risico- en gevarenanalyse, procesveiligheid, forensisch onderzoek, veiligheidsrisico- en noodmanagement, evenals digitale innovatie in veel van onze diensten. Vandaag de dag werken onze meer dan 1500 ingenieurs, consultants, analisten en strategen vanuit meer dan 90 kantoren voor klanten in meer dan 100 landen in alle bedrijfstakken - van overheid, gezondheidszorg, wetenschap en technologie tot energie, bedrijfskritische toepassingen en transport. Ga voor meer informatie naar www.jensenhughes.com.

Over Gryphon Investors

Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com), gevestigd in San Francisco, is een toonaangevend private equity-bedrijf dat zich richt op winstgevend groeiende en competitieve versterking van middelgrote bedrijven in samenwerking met ervaren management. Het bedrijf heeft sinds 1997 meer dan USD 8,3 miljard aan aandeleninvesteringen en kapitaal beheerd. Gryphon streeft naar aandeleninvesteringen van USD 50 miljoen tot USD 300 miljoen in portfoliobedrijven met een ondernemingswaarde variërend van ongeveer USD 100 miljoen tot USD 600 miljoen. Gryphon geeft prioriteit aan investeringsmogelijkheden waar het sterke partnerschappen kan vormen met eigenaren en uitvoerend managers om toonaangevende bedrijven op te bouwen, gebruikmakend van Gryphon's kapitaal, gespecialiseerde professionele middelen en operationele expertise.

