Le Maharashtra signe à Davos des protocoles d'accord d'une valeur de 360 milliards de dollars américains, et mène des discussions approfondies pour des accords supplémentaires d'une valeur de 120 milliards de dollars américains

DAVOS, Suisse, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Se positionnant comme la destination privilégiée des investissements, l'État du Maharashtra a annoncé à Davos un programme d'investissement historique d'un montant total d'environ 360 milliards de dollars américains. Le ministre en chef, Devendra Fadnavis, a révélé ces investissements alors qu'il dirigeait à Davos la délégation de l'État à la réunion annuelle du Forum économique mondial.

Chief Minister Devendra Fadnavis inaugurating Maharashtra Pavilion at Davos with Minister Industries, Uday Samant (R) and Principal Secretary Industries, Dr. P Anbalagan IAS (L)

Sous la forme de protocoles d'accord et d'annonces publiques, ces promesses d'investissement représentent cumulativement des emplois potentiels pour 3 à 4 millions de personnes. Environ 83 % des investissements annoncés sont des investissements directs étrangers (IDE), et comprennent des engagements provenant de plus de 18 pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, la Suède, Singapour, les Pays-Bas, le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l'Espagne, le Canada, la Belgique et l'Autriche. Les accords portent à la fois sur des projets d'investissement et sur des partenariats stratégiques.

Les secteurs mis en avant dans les investissements annoncés reflètent les priorités mondiales en matière de technologie et de durabilité. Les principaux axes sont l'informatique quantique, les centres de données d'IA, la fabrication de semi-conducteurs et d'équipement électronique, les carburants d'aviation durables, les énergies renouvelables, l'acier vert, les véhicules électriques et les écosystèmes de batteries, les soins de santé et la biotechnologie avancés, les initiatives d'économie circulaire, l'agrotechnologie et la transformation des aliments, ainsi que l'infrastructure numérique. Plusieurs investissements sont structurés de manière à y associer des partenaires technologiques étrangers, afin d'accélérer le transfert de connaissances et de promouvoir la fabrication locale.

Deux projets phares de développement de villes nouvelles ont été dévoilés, représentant chacun un engagement d'investissement global d'environ 11 milliards de dollars américains. L'une de ces villes nouvelles, la Maharashtra Innovation City (Cité de l'innovation du Maharashtra), est conçue comme un pôle mondial de l'IA et des centres de données, destiné à accueillir sur 100 acres la recherche de pointe, les écosystèmes d'innovation et l'infrastructure de données d'IA à grande échelle. L'autre, le Raigad Pen Growth Centre (Centre de croissance Raigad Pen), qui s'étend sur 1 200 acres et fait partie de l'initiative Mumbai 3.0, vise à décongestionner et à développer la région métropolitaine de Mumbai grâce à des infrastructures intelligentes et à un aménagement urbain durable.

L'État du Maharashtra a souligné son bilan en matière de conversion des intentions d'investissement en projets réellement mis en œuvre. L'État a fait état d'un taux de conversion de 75 % pour les protocoles d'accord signés lors du Forum économique mondial 2025, ce qui témoigne d'une rationalisation de l'attribution des terres, d'une bonne coordination des approbations entre les différents services et d'une simplification de l'organisation des missions relatives à l'exécution des projets.

À Davos, le ministre en chef a présidé des réunions bilatérales et des tables rondes avec des chefs d'entreprise internationaux, des représentants d'institutions financières et des partenaires de développement sur des sujets tels que la gouvernance du numérique, le financement climatique, les infrastructures urbaines et les collaborations sectorielles.

Réaffirmant l'objectif du Maharashtra : devenir un pôle mondial de fabrication et d'innovation, il a ainsi invité les entreprises internationales à la recherche d'un potentiel d'expansion, de compétences et de partenariats stratégiques en Inde à venir explorer les possibilités qui s'offrent à elles dans cet État.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872554/Maharashtra_Pavilion.jpg