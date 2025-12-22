Le marché des capitaux chinois entre dans une nouvelle vague de fusions et d'acquisitions

SHENZHEN, Chine, 22 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Guosen Securities Co. Ltd, l'une des principales banques d'investissement et sociétés de valeurs mobilières de Chine, observe que le marché des capitaux du pays entre dans une nouvelle phase de réforme et de transformation stratégique. Selon la dernière analyse de la société, les fusions et acquisitions sur le marché des actions A s'accélèrent, car elles constituent un moteur essentiel de la modernisation et de l'innovation industrielles. Au cours des trois premiers trimestres de 2025, le marché a enregistré 3 470 fusions et acquisitions, soit une augmentation de 7,93 % en glissement annuel, et 134 grandes restructurations d'actifs, soit une hausse de 83,56 % par rapport à la même période en 2024. Guosen Securities note que les fusions et acquisitions sont devenues un mécanisme essentiel pour soutenir l'économie réelle, avec un accent de plus en plus stratégique sur la culture de nouvelles forces productives, le progrès technologique, la modernisation des industries et l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Le soutien politique ouvre une nouvelle fenêtre pour les fusions et acquisitions

Guosen Securities a souligné que le développement du marché des fusions et acquisitions a reçu un soutien important au niveau de la politique nationale. Les régulateurs et les gouvernements locaux travaillant en tandem, une nouvelle fenêtre politique pour les fusions et acquisitions s'est officiellement ouverte. Au cours des deux dernières années, la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a publié une série de documents importants, notamment Seize mesures pour soutenir le développement de haut niveau des entreprises technologiques par le biais des marchés de capitaux, Huit mesures pour approfondir la réforme du marché STAR et promouvoir l'innovation technologique et les nouvelles forces productives, et Opinions sur l'approfondissement de la réforme du marché des fusions et acquisitions pour les sociétés cotées en bourse.

Ces initiatives visent à améliorer l'inclusivité, l'adaptabilité, la précision et l'efficacité du cadre des fusions et acquisitions sur le marché des capitaux. Comme l'a fait remarquer Guosen Securities, la réforme du système de fusions et acquisitions est devenue un pilier central des réformes plus larges de la Chine axées sur le marché, garantissant que les sociétés cotées en bourse puissent tirer plus efficacement parti des marchés de capitaux pour procéder à des restructurations stratégiques.

Augmentation de l'activité sur le marché national des fusions et acquisitions

Les chiffres racontent une histoire convaincante. Au cours des trois premiers trimestres de 2025, le marché des actions A a enregistré 3 470 transactions de fusion et d'acquisition, ce qui représente une augmentation de 7,93 % en glissement annuel. De manière plus frappante, 134 cas de restructuration d'actifs majeurs ont été enregistrés, soit une augmentation de 83,56 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette augmentation souligne à quel point les fusions et acquisitions sont devenues un élément courant de l'activité économique des entreprises en Chine. Il est désormais largement reconnu comme une voie essentielle pour cultiver les leaders de l'industrie et permettre aux entreprises de passer à l'échelle supérieure. Alors que le marché chinois des capitaux passe d'une « fonction de financement » traditionnelle à une « fonction d'allocation des ressources » plus sophistiquée, les fusions-acquisitions sont devenues un outil puissant. Les entreprises ont de plus en plus recours à l'expansion externe pour intégrer les segments en amont et en aval de leurs chaînes industrielles, ce qui leur permet d'optimiser l'allocation de leurs actifs, d'augmenter leur échelle, d'ajuster leur capacité de production et d'opérer une transformation stratégique.

Se concentrer sur les nouvelles forces productives

Guosen Securities a souligné que la dernière vague de fusions-acquisitions est étroitement liée à la stratégie nationale chinoise de développement de nouvelles forces productives. À l'ère de la révolution technologique et de la transformation industrielle, les fusions et acquisitions constituent un mécanisme essentiel pour renforcer, compléter et étendre les chaînes industrielles. En consolidant leurs ressources, les entreprises peuvent mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus sûres et plus fiables, améliorer l'intégration et stimuler la compétitivité globale.

Les récentes fusions-acquisitions révèlent une tendance claire : les industries émergentes sont à l'avant-garde. Les transactions dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et la fabrication d'équipements haut de gamme ont été particulièrement actives. Ces industries, considérées comme stratégiques et tournées vers l'avenir, incarnent les « nouvelles » caractéristiques que les décideurs politiques souhaitent promouvoir.

Ce phénomène reflète l'influence combinée des orientations politiques, des besoins de modernisation industrielle et des mécanismes du marché des capitaux qui agissent de concert. À l'ère d'une nouvelle vague de révolution technologique et de transformation industrielle, les fusions et acquisitions peuvent relier les segments amont et aval de la chaîne d'approvisionnement - en renforçant les maillons faibles, en sécurisant les nœuds critiques et en étendant la portée stratégique -, ce qui permet d'affiner l'intégration verticale et de construire une architecture de chaîne d'approvisionnement plus résiliente et plus fiable qui renforce le pouvoir concurrentiel de l'ensemble de l'écosystème industriel.

Les fusions et acquisitions transfrontalières prennent de l'ampleur

Au-delà des restructurations nationales, les fusions et acquisitions transfrontalières sont devenues une composante de plus en plus importante des investissements directs de la Chine à l'étranger. Depuis septembre 2024, plus de 100 sociétés cotées en bourse ont lancé des opérations de fusion et d'acquisition à l'étranger, la valeur des transactions dépassant mille milliards de yuans.

Cette tendance est alimentée à la fois par des incitations politiques et par le besoin pressant de modernisation industrielle. Les entreprises chinoises accélèrent leur pénétration dans les centres industriels mondiaux, cherchant à s'assurer des actifs de grande valeur et des technologies de pointe. Des secteurs tels que la fabrication haut de gamme, les technologies de l'information et les soins de santé apparaissent comme des cibles privilégiées pour les acquisitions transfrontalières.

Dans l'ensemble, les fusions et acquisitions sur le marché des capitaux chinois entrent dans une nouvelle phase de forte dynamique, caractérisée par une orientation stratégique visant à encourager les nouvelles forces productives, à promouvoir l'innovation technologique, à stimuler la modernisation industrielle et à renforcer la force et la compétitivité des entreprises. Le cabinet note que cette vague continue d'expansion internationale souligne l'évolution de la position de la Chine dans la chaîne de valeur mondiale, reflétant la transition du pays vers une croissance à plus forte valeur ajoutée et axée sur l'innovation.

Elle offre également de nouvelles voies pour construire un système économique moderne et cultiver des moteurs de croissance endogènes. Par essence, les fusions et acquisitions transfrontalières ne visent pas seulement à acquérir des actifs à l'étranger, mais aussi à positionner les entreprises chinoises à la pointe de la concurrence mondiale.

Guosen Securities souligne qu'à l'avenir, l'amélioration constante de l'écosystème réglementaire permettra, avec le soutien des marchés de capitaux, de faire des fusions et acquisitions un instrument essentiel pour renforcer la résilience de la chaîne industrielle et faire progresser les objectifs stratégiques nationaux. Cette dynamique devrait jeter des bases solides pour la poursuite par la Chine d'une croissance économique de haute qualité.