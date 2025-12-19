Le marché des capitaux chinois prend de l'élan vers un "Slow Bull" résilient

SHENZHEN, Chine, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Guosen Securities Co. Ltd, l'une des principales banques d'investissement et sociétés de valeurs mobilières de Chine, observe que le marché des capitaux du pays entre dans une nouvelle phase de stabilité et de résilience, caractérisée par ce que la société décrit comme une tendance "slow-bull".

Selon Guosen Securities, la convergence de l'abondance des liquidités, des politiques de soutien et de l'amélioration des fondamentaux économiques jette les bases d'un marché qui croît de manière régulière plutôt qu'en dents de scie. Cette trajectoire ascendante progressive, note l'entreprise, reflète la maturité croissante du système financier chinois et sa capacité à soutenir une croissance à long terme et de haute qualité.

Du point de vue de Guosen sur la dynamique de financement, la hausse des actions A depuis le début de l'année - en particulier depuis juillet - a été largement alimentée par les investisseurs institutionnels. En septembre, l'émission d'instruments financiers fondés sur la politique économique a atteint 500 milliards de RMB, l'accélération du déploiement dans des projets clés contribuant à stabiliser les attentes du marché et à renforcer la confiance des investisseurs. Guosen Securities souligne que le moral des entreprises s'est sensiblement amélioré, ce qui renforce les fondements de ce nouveau modèle de marché "slow-bull".

La liquidité se renforce alors que les fonds institutionnels prennent l'initiative

L'un des principaux moteurs de cette tendance est la liquidité. Guosen Securities souligne que les fonds institutionnels sont en train de devenir la force dominante du marché, remplaçant la dynamique traditionnelle axée sur les particuliers. Le solde du capital institutionnel - y compris les produits de gestion de patrimoine, de fiducie, d'assurance et de gestion d'actifs - a désormais dépassé les 100 000 milliards de RMB. Malgré cette masse de fonds, les allocations d'actions restent à des niveaux historiquement bas, ce qui laisse entrevoir une grande marge de croissance.

Depuis juillet, la hausse des actions A a été largement propulsée par les entrées institutionnelles. En août 2025, les nouveaux comptes d'actions institutionnels atteignaient près de 10 000, soit le niveau le plus élevé depuis 2022. Le marché des fonds présente des caractéristiques similaires : après une brève augmentation du nombre de nouveaux comptes en octobre dernier, les chiffres se sont stabilisés, ce qui montre que la reprise actuelle n'est pas spéculative, mais qu'elle repose sur une participation institutionnelle régulière.

Les initiatives politiques renforcent cette tendance. En janvier 2025, les régulateurs ont présenté le "Plan de mise en œuvre pour la promotion des fonds à moyen et long terme sur le marché". Le plan fixe des objectifs clairs : la valeur marchande des actions A en circulation détenues par les fonds publics augmentera de 10 % par an au cours des trois prochaines années, tandis que 30 % des nouvelles primes d'assurance seront affectées chaque année aux actions. Les analystes estiment que ces mesures renforcent la certitude et la confiance, encourageant d'autres acteurs institutionnels tels que les gestionnaires de patrimoine et les sociétés fiduciaires à suivre le mouvement.

Soutien politique : La stabilité plutôt que des mesures de relance agressives

La stabilité politique est une autre pierre angulaire de l'histoire de la lenteur haussière. Alors que la Réserve fédérale américaine a recommencé à réduire ses taux d'intérêt en septembre, la Chine a choisi de ne pas suivre le mouvement et de maintenir l'indépendance de sa politique monétaire. Le taux des prises en pension à 7 jours reste à 1,4 %, le Loan Prime Rate (LPR) à un an à 3 % et le LPR à cinq ans à 3,5 %. Cette approche prudente met l'accent sur la continuité et la stabilité, tout en apportant un soutien ciblé à des secteurs tels que l'innovation technologique, la consommation, les petites et microentreprises et le commerce extérieur.

Plutôt que de s'appuyer sur un assouplissement agressif, les décideurs politiques adoptent des mesures précises et durables pour soutenir l'économie. La politique budgétaire joue également un rôle. En septembre, de nouveaux instruments financiers fondés sur des politiques, d'une valeur de 500 milliards de yens, ont été introduits, ce qui a renforcé la confiance du marché. Guosen Securities note que le dosage actuel des politiques donne la priorité à l'optimisation structurelle et à la stabilité à long terme. Des mesures visant à attirer des fonds à moyen et long terme, à améliorer l'écosystème des sociétés cotées en bourse et à renforcer l'attrait du marché sont en cours de déploiement, ce qui constitue une base institutionnelle solide pour le "slow bull".

Les fondamentaux s'améliorent : Signes de reprise économique

Les fondamentaux économiques restent le facteur déterminant de l'orientation des marchés. Selon Guosen Securities, bien que les défis persistent, les attentes des entreprises montrent des signes d'amélioration. L'indice des prix à la production (IPP) s'approche d'un point d'inflexion à la hausse, ce qui est souvent le signe d'une reprise des bénéfices pour les entreprises et d'un regain de vitalité dans l'ensemble des chaînes industrielles.

La mise en œuvre de politiques "anti-involution" en 2025 constitue une évolution majeure. Ces mesures visent les industries en surcapacité, telles que l'acier, le charbon, les matériaux de construction et l'énergie photovoltaïque. Par le biais de mécanismes juridiques et de marché, les autorités appliquent des contrôles de capacité, éliminent les productions obsolètes et encouragent les fusions et les acquisitions. Guosen Securities estime que ces mesures amélioreront la concentration et l'efficacité du secteur, ce qui renforcera les attentes en matière de rentabilité.

Le modèle du "taureau lent" : la stabilité et la résilience du marché des capitaux

L'effet combiné de la liquidité, de la politique et des fondamentaux crée les conditions d'un marché "lentement haussier". Contrairement aux reprises antérieures motivées par la spéculation à court terme, cette tendance se caractérise par des investissements à moyen et long terme et un leadership institutionnel.

Guosen Securities affirme que ce changement renforcera la résilience du marché des capitaux . Grâce à l'afflux régulier de fonds à moyen et long terme, à la prudence des politiques et à l'amélioration des fondamentaux, le marché des capitaux est mieux placé pour résister à la volatilité, qui joue également un rôle plus important dans le soutien d'une croissance économique durable.

Perspectives : Un marché ancré dans la confiance

Pour l'avenir, les analystes s'attendent à ce que le "slow bull" continue à façonner le marché des capitaux chinois. L'accent mis sur les fonds à moyen et long terme, associé à des réformes structurelles et à un soutien politique ciblé, laisse penser que la croissance sera progressive mais durable. Pour les investisseurs, cela signifie des attentes plus claires, des fluctuations plus contrôlables et un lien plus étroit entre les performances du marché et le progrès économique réel.

Le "slow bull" n'a rien à voir avec des poussées spectaculaires ou des bulles spéculatives. Il s'agit plutôt d'un marché en croissance régulière, ancré dans la confiance et la résilience. Comme le conclut Guosen Securities, le marché des capitaux est en train de passer des jeux à court terme à la création de valeur à long terme, de l'impulsion donnée par les particuliers au leadership institutionnel. Cette transformation est la promesse d'un système financier plus stable et plus mature, capable de soutenir les objectifs plus larges de la Chine en matière de transformation économique et de développement de haute qualité.