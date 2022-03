Le ministre saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture annonce le lauréat du prix de durabilité de Tanmiah

Le grand prix 2020 d'un million de dollars a été attribué à la société Polymeron, qui a créé une solution innovante visant à convertir les déchets organiques de volaille en une source renouvelable à valeur ajoutée. Elle a développé une technologie permettant de fabriquer un matériau composite biodégradable respectueux de l'environnement à partir de biochar. Ce matériau innovant permettra de lutter contre la pollution plastique et les déchets de volaille tout en améliorant la qualité du sol, ce qui aidera TFC à réduire son empreinte carbone. Polymeron est une startup issue du programme d'accélération Taqadam de l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah.

L'objectif de ce concours était de trouver une solution permettant de traiter les déchets des élevages de volailles de manière rentable et de créer une valeur commerciale afin d'avoir un impact positif sur la TFC en tant qu'entreprise, sur l'environnement du Royaume d'Arabie saoudite et, enfin, sur l'écosystème mondial. Le grand défi a compté près de 93 concurrents. Les quatre autres organisations présélectionnées étaient les suivantes : Insectum de l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST), Proteinea, une plateforme égyptienne et américaine, Greenfield, une société originaire de la Corée du Sud et l'Université Jiao Tong de Shanghai en Chine.

Commentant cette annonce, le PDG de TFC, M. Zulfiqar Hamadani, a déclaré : « Nous tenons à féliciter Polymeron d'avoir remporté ce défi : ce n'est pas seulement une victoire pour eux, mais aussi une victoire pour nos communautés et notre planète. Nous sommes fiers du rôle que joue TFC dans la trajectoire du Royaume vers l'innovation et l'excellence environnementale dans les chaînes d'approvisionnement de la production de volaille. »

M. Ahmed Osilan, membre du conseil exécutif et directeur général de Tanmiah Food Company, une société par actions cotée en bourse dont la marque est « Tanmiah », a ajouté : « Tanmiah est un acteur de premier plan dans le secteur de la volaille au sein du Royaume. Nous avons fourni des produits de haute qualité à tous nos clients grâce au modèle d'exploitation exceptionnel que nous suivons conformément à la Vision 2030 du Royaume et à l'Initiative verte saoudienne. Les initiatives nationales de la société se concentrent sur les défis environnementaux croissants et sur la manière dont le Royaume est prêt à les relever en préservant la couverture végétale, en luttant contre la désertification et en atteignant la neutralité carbone. Tanmiah a également lancé l'initiative Million Tree et le prix Omnipreneurship d'un million de dollars pour atteindre les objectifs de développement agricole durable dans le Royaume d'Arabie saoudite. En outre, nous apprécions grandement le soutien de Son Excellence le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture pour ce prix. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1775122/Video_1.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1775131/Video_2.mp4

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=jCtJD7uvXPQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1775118/Image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1775119/Image_2.jpg

SOURCE Tanmiah