Le Nouveau Film de Dometic Dévoile l'Innovation à l'Origine de la Technologie Primée DG3

LITCHFIELD, Illinois, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dometic a dévoilé aujourd'hui "The Voyage", un nouveau film documentaire retraçant le développement de son gyrostabilisateur primé DG3. Mettant en vedette les ingénieurs, concepteurs et innovateurs de Dometic Marine, le film offre un aperçu des coulisses de la manière dont Dometic a remis en question les technologies gyroscopiques conventionnelles afin de proposer des temps de montée en régime nettement plus rapides, une consommation d'énergie réduite de 40 % et une accessibilité accrue pour les plaisanciers.

Dometic 'The Voyage'

Grâce à leur capacité à contrer le mouvement des vagues et à réduire le roulis latéral du bateau jusqu'à 95 %, les gyrostabilisateurs peuvent rendre la navigation de plaisance plus confortable et plus agréable, que ce soit pour la pêche, la croisière ou la détente au mouillage.

Avec son nouveau DG3, Dometic s'est donné pour mission de surmonter les obstacles couramment associés à la possession d'un gyrostabilisateur, en offrant des temps de montée et de descente en régime parmi les meilleurs de l'industrie, une consommation énergétique considérablement réduite, des actionneurs électriques avec précession active pour une réponse plus rapide et de meilleures performances, ainsi qu'une conception sans entretien.

La technologie qui équipe le DG3 de Dometic est si révolutionnaire qu'elle a remporté à la fois le NMMA Innovation Award lors du Miami International Boat Show 2025 et le Dame Design Award lors du METS Trade 2025 à Amsterdam.

Ce nouveau film explique comment l'équipe Dometic Marine a relevé les défis d'ingénierie et de conception tout au long du développement du DG3. Il présente également le "pourquoi" du projet : comment les concepteurs et ingénieurs de Dometic ont cherché à rendre les avantages de la technologie de stabilisation gyroscopique accessibles à un plus grand nombre de bateaux et de plaisanciers à travers le monde.

The Voyage a été tourné et produit dans et autour du centre de conception et de fabrication de Dometic Marine à Vancouver, au Canada, où de nombreux produits nautiques primés de l'entreprise ont été conçus, fabriqués et testés dans l'une des installations les plus avancées de l'industrie.

"Nous avons rapidement compris qu'il nous fallait une réflexion novatrice et des adaptations audacieuses de nos technologies fondamentales pour véritablement porter les performances gyroscopiques à un tout autre niveau", a déclaré Eric Fetchko, président du segment Marine de Dometic. "Pour que le DG3 soit réellement révolutionnaire en matière de temps de montée en régime, de consommation énergétique, de performances de stabilisation et de durabilité, nous avons dû accomplir des choses qui n'avaient jamais été réalisées auparavant. Ce film emmène le public dans notre bureau d'études, nos ateliers de production et nos installations d'essais alors que nous créons ce qui sera le premier d'une longue série de systèmes gyroscopiques à venir", a ajouté Fetchko.

The Voyage est disponible en versions intégrale et abrégée sur la chaîne YouTube de Dometic. Dometic met également la vidéo à la disposition de ses concessionnaires agréés, installateurs, partenaires constructeurs de bateaux et autres acteurs de l'industrie afin qu'ils puissent l'utiliser dans leurs installations ainsi que lors de salons nautiques et d'événements à travers le monde.

Notes à l'attention des rédacteurs :

Les ressources associées à The Voyage sont disponibles ici.

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Dometic est une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies de plein air, dont la mission est de faciliter la vie mobile. En s'appuyant sur son expertise dans les domaines du refroidissement, du chauffage, de l'alimentation électrique et de l'électronique, de la mobilité et de l'optimisation de l'espace, Dometic permet à davantage de personnes de se rapprocher de la nature et de profiter d'une plus grande liberté en extérieur. Nous concevons des produits intelligents, durables et fiables, dotés d'un design remarquable.

Des millions de personnes dans le monde utilisent nos solutions lors de leurs séjours en camping ou de leurs explorations en camping-car, en bateau ou en voiture. Notre portefeuille comprend des produits intégrés pour les véhicules terrestres et les bateaux, ainsi que des solutions autonomes destinées aux amateurs d'activités de plein air.

Nous employons environ 7 000 personnes dans le monde et commercialisons nos produits dans plus de 100 pays. En 2025, nous avons enregistré un chiffre d'affaires net de 21 milliards de couronnes suédoises (2,3 milliards USD). Notre siège social est situé à Stockholm, en Suède.

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