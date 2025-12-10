Le P320 de SIG SAUER sera l'arme de poing officielle des forces armées suisses

NEWINGTON, New Hampshire , 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- SIG SAUER est fière d'annoncer que le P320 a été choisi par les forces armées suisses pour servir de nouvelle arme de poing standard. Cette sélection est un élément essentiel du projet de nouvelle génération de l'armée suisse, qui témoigne de l'engagement de la Suisse en faveur d'une modernisation axée sur le soldat.

Le processus de sélection concurrentiel d'Armasuisse a nécessité des essais techniques et des essais sur le terrain approfondis, axés sur les réactions des utilisateurs et mettant l'accent sur la sécurité et la fiabilité du fonctionnement. SIG SAUER est honorée d'avoir été sélectionnée par Armasuisse et que le P320 ait été validé comme répondant aux exigences rigoureuses de qualité et de précision des forces armées suisses.

Dans le cadre d'une procédure très concurrentielle, Armasuisse recherchait un pistolet à l'ergonomie moderne, modulaire et capable de répondre de manière fiable à une durée de vie de 30 ans et aux exigences en matière de soutien opérationnel. Le P320 est l'un des pistolets les plus adaptables du marché : il peut être personnalisé pour répondre aux préférences ergonomiques d'un grand nombre de soldats et accepte une large gamme d'améliorations et d'accessoires compatibles. Grâce à sa précision et à sa fiabilité, le P320 est extrêmement bien adapté aux besoins dynamiques et uniques des forces armées suisses et de leurs citoyens-soldats traditionnels.

Le P320 répond et dépasse systématiquement les attentes rigoureuses des forces armées du monde entier, y compris celles des États-Unis, de l'Australie, du Danemark et du Canada. Nous sommes fiers de SIG SAUER AG pour cet accomplissement incroyable et honorés d'avoir l'opportunité d'étendre notre empreinte manufacturière en Suisse et de répondre aux incroyables demandes des forces armées suisses.

Pour en savoir plus sur SIG SAUER, veuillez consulter le site sigsauer.com.

À propos de SIG SAUER, Inc :

SIG SAUER, Inc. est un fournisseur et un fabricant de premier plan d'armes à feu, d'électro-optiques, de munitions, d'armes à air comprimé, de suppresseurs, de stations d'armes télécommandées et de formations. Depuis plus de 250 ans, SIG SAUER, Inc. a évolué et prospéré en combinant l'ingéniosité américaine, l'ingénierie allemande et la précision suisse. Aujourd'hui, SIG SAUER est synonyme de qualité et d'innovation à la pointe de l'industrie, ce qui en a fait la marque de prédilection de l'armée américaine, de la communauté internationale de la défense, des forces de l'ordre, des tireurs de compétition, des chasseurs et des citoyens responsables. En outre, SIG SAUER est le fournisseur de référence de formation d'excellence sur les armes à feu et de formation tactique à l'Académie SIG SAUER. SIG SAUER est certifié Great Place to Work™. Pour plus d'informations sur l'entreprise et la gamme de produits, visitez le site : sigsauer.com.

Relations avec les médias :

Phil Strader

Vice-président, Affaires des consommateurs

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2812280/SIGSAUER_Logo_2in_Logo.jpg