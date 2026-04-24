GUANGZHOU, Chine, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Dans un contexte de diversité culturelle, la culture traditionnelle de Lingnan connaît une transition remarquable, passant d'un trésor local à un phénomène international grâce à la création de mode. Lors de la 37e Guangdong Fashion Week, le défilé de haute couture One Heung Kong a porté sur la scène internationale des éléments du patrimoine culturel immatériel (PCI), notamment le Xiangyunsha (gaze gambiérée de Guangdong), la broderie Chaozhou, le brocart Song et le brocart Yun, offrant ainsi un modèle innovant pour l'héritage vivant du PCI chinois.

Trois grands designers ont insufflé une nouvelle vie à l'artisanat traditionnel par le biais d'une expression contemporaine. Li Xiaoyan a exploré l'intégration du Xiangyunsha dans la mode durable ; Yan Fangni a intégré le PCI dans la haute couture quotidienne ; et Zhao Yakun a propulsé l'artisanat de Lingnan dans le système mondial du luxe, construisant collectivement un cadre créatif enraciné dans la tradition, appliqué dans la modernité et exprimé à l'échelle internationale.

Cette exposition est une initiative de modernisation culturelle, qui transforme le PCI en atout de mode mondial et fait entendre la voix de la Chine dans l'économie créative. Au cours de l'événement, One Heung Kong a été désigné comme base d'exposition et de représentation pour le design chinois original, s'affranchissant ainsi des limites cycliques traditionnelles des semaines de la mode et établissant une plateforme d'exposition et de mise en réseau tout au long de l'année.

La coopération entre les deux parties permet une intégration approfondie des droits de PI, de l'industrie de la mode et des plateformes internationales, ce qui favorise l'héritage du PCI et le développement de l'économie créative. Elle construit un écosystème culturel oriental de la mode et ouvre une voie efficace pour que la culture chinoise atteigne le public mondial.