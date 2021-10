Le « Père de la chimie verte » gagne le Prix Volvo de l'environnement 2021

Paul Anastas, bien connu comme le « père de la chimie verte », a commencé à changer cela dès le début de sa carrière en tant que chimiste à l'Agence américaine de protection de l'environnement. Il a cofondé l'Institut de chimie verte et a ensuite été conseiller à la Maison Blanche et scientifique en chef à l'EPA. Le professeur Anastas est actuellement Directeur du Centre de chimie et d'ingénierie vertes de l' Université de Yale.

« La chimie verte n'est pas une question de sacrifice » affirme Paul Anastas. « Les nouveaux produits de la chimie verte ne sont pas seulement aussi performants que les technologies en place, ils le sont presque toujours plus. C'est parce que, historiquement, notre façon de convertir un produit chimique en un autre a été plutôt brutale et laide. Nous chauffons, battons et transformons ces substances, ce qui les rend souvent plus toxiques. Cela augmente le risque qu'ils réagissent avec nos corps et la biosphère ».

Au contraire, les recherches menées par Paul Anastas se sont concentrées sur la façon dont s'y prend la nature. Ses étudiants et lui ont élaboré des méthodes de conception moléculaire générique afin de réduire la toxicité et les déchets. En outre, Paul Anastas a défini un cadre, Les douze principes de la chimie verte, largement utilisé par l'industrie et les universités. Il s'est également fait le champion du développement de réseaux de chimie verte opérant dans plus de 30 pays, ce qui a donné lieu à de nombreuses actions, comme la création de nouveaux plastiques biosourcés. Il prône également une nouvelle conception dans l'art de la fabrication afin d'en réduire les déchets, ce qui pourrait avoir des retombées environnementales considérables puisque 90 % de tous les matériaux entrant dans la fabrication finissent immédiatement en déchets.

Mais le défi ultime est le CO2, principal moteur du changement climatique. Paul Anastas est optimiste :

« Ce qui est à l'œuvre aujourd'hui est une chimie verte extrêmement intelligente qui convertit le CO2 en matériels utiles, comme des bâtiments ou des ponts. La transformation de grandes quantités de CO2 en matériaux fait partie du changement de l'équation. C'est l'un des grands défis que relève la chimie verte, et ce prix rend hommage à tous ceux qui pratiquent l'ingénierie verte dans le monde. »

Le jury de la Fondation du Prix Volvo de l'environnement déclare :

« Les recherches de Paul Anastas révolutionnent l'industrie chimique, des méthodes de réactions fondamentales aux applications aussi diverses que la transformation des aliments et la production d'hydrogène vert. »

Martin Lundstedt, Président de la Fondation du Prix Volvo de l'environnement et PDG de Volvo Group, s'exprime sur le prix 2021 :

« La science doit nous guider dans notre façon de relever les énormes défis environnementaux qui nous attendent. C'est la raison d'être du Prix Volvo de l'environnement. Mais le Prix n'est pas seulement une façon de saluer le travail des scientifiques. Il est là pour dire à tous les autres d'écouter et d'agir. »

Le Prix Volvo de l'environnement est décerné chaque années depuis 32 ans à des personnes qui ont fait des découvertes scientifiques exceptionnelles dans le domaine de la durabilité. Trois de ses lauréats ont ensuite reçu le Prix Nobel. Le Prix sera remis le 1er décembre, au cours d'une cérémonie et d'un séminaire diffusés en direct.

Regardez la vidéo avec Paul Anastas ici : https://youtu.be/-0PtkJhnx6g

www.environment-prize.com

/Caption/ Professeur Paul Anastas est titulaire de la chaire Theresa et H. John Heinz en chimie de l'environnement à l'Université de Yale, dans le Connecticut, aux États-Unis.

