O "Pai da química sustentável" ganhou o prêmio "Volvo Environment Prize" de 2021

Paul Anastas, também conhecido como "pai da química ecológica", empenhou-se em mudar isso logo no início da carreira, como químico da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA. Ele é cofundador do Green Chemistry Institute e, posteriormente, trabalhou como consultor da Casa Branca e como cientista-chefe na EPA. Atualmente, o professor Anastas é o Diretor do Centro de Engenharia Sustentável e Química Sustentável da Universidade de Yale.

Segundo Paul Anastas, "a Química sustentável não se trata de sacrifício". "Os novos produtos da química sustentável não só têm o mesmo desempenho, mas quase são melhores do que as tecnologias atuais. Isso ocorre porque, historicamente, a nossa forma de conversão de uma substância química em outra era bruta e grosseira.

Nós aquecemos, forçamos e tratamos essas substâncias, geralmente deixando-as mais tóxicas. Isso aumenta o risco de reagirem com nossos corpos e com a biosfera."

Em vez disso, a pesquisa do Anastas voltou-se para como a natureza opera. Ele e seus alunos desenvolveram métodos de design molecular para permitir uma menor toxicidade e redução de descarte. Além disso, o Paul Anastas desenvolveu os Doze Princípios da Química Sustentável, um esquema amplamente usado por indústrias e universidades. Ele também liderou o desenvolvimento de redes de química sustentável operando em mais de 30 países, resultando em diversas ações, como a criação de novos bioplásticos. Ou novos projetos de fabricação para redução de lixo, que apresentam benefícios ambientais consideráveis, uma vez que 90 por cento de todos os materiais que entram na manufatura tornam-se descarte imediatamente.

Mas o principal desafio é o CO2, o agente principal das mudanças climáticas.

Paul Anastas está otimista:

"O que está acontecendo agora é uma química sustentável brilhante que converte CO2 em materiais úteis, como prédios e pontes. Grandes quantidades de CO2 entrando em materiais é parte da mudança da equação. É um dos grandes desafios que a química sustentável está enfrentando, e esse prêmio honra todos os praticantes de engenharia sustentável no mundo."

Segundo o júri da Volvo Environment Prize Foundation:

"A pesquisa do Paul Anastas está revolucionando o setor da química, desde métodos de reação fundamentais a aplicações diversas, como comidas processadas e produção de hidrogênio sustentável."

Comentários do Martin Lundstedt, presidente da Volvo Environment Prize Foundation e CEO da Volvo Group, sobre o prêmio de 2021:

"A forma como abordamos os grandes desafios ambientais à frente deve ser guiado pela ciência. Esse é o motivo da existência do prêmio "Volvo Environment Prize". Mas o prêmio não existe apenas para falar aos cientistas "bom trabalho". Ele também está aqui para falar que todos devem escutar e agir."

Por 32 anos, o prêmio "Volvo Environment Prize" foi destinado anualmente para pessoas que fizeram descobertas científicas notáveis em relação à sustentabilidade. Três dos premiados posteriormente receberam o Prêmio Nobel. O prêmio será celebrado no dia 1 de dezembro com uma transmissão ao vivo da cerimônia e seminário.

Assista ao vídeo com Paulo Anastas aqui: https://www.youtube.com/watch?v=-0PtkJhnx6g

www.environment-prize.com

/Caption/ Professor Paul Anastas detém a cadeira "Theresa and H. John Heinz" de Química para o Meio Ambiente da Universidade de Yale, Connecticut, EUA.

