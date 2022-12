Le premier avion C919 au monde livré à China Eastern Airlines

SHANGHAI, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 9 décembre, le premier avion C919 du monde, immatriculé B-919A, a été livré à son tout premier client de lancement au monde, China Eastern Airlines (CEA).

Le C919 est le premier gros avion de passagers fabriqué en Chine conforme aux normes internationales de navigabilité, et il possède des droits de propriété intellectuelle indépendants.

Il affiche une conception aérodynamique, un système de propulsion et des matériaux de pointe et émet un taux de carbone moindre pour un rendement énergétique plus important.

Le motif d'un sceau chinois indiquant « premier C919 au monde » en chinois est imprimé sur la partie avant de l'avion livré.

L'avion adopte une configuration de 164 sièges qui comprend une cabine organisée en deux classes, dont 8 sièges en classe affaires et 156 en classe économique. Dans la cabine économique, le siège central de chaque rangée de trois sièges fait 1,5 cm de largeur de plus que les sièges voisins, offrant plus de confort.

Avec une hauteur d'allée de 2,25 mètres, l'avion est livré avec un système de filtration d'air efficace, un système d'éclairage axé sur les passagers et il est plus bruyant.

En outre, il compte vingt écrans déroulants de 12'' capables de lire des vidéos en 1080p.

Le jour de la livraison, un vol inaugural de l'avion C919 a été réalisé par trois pilotes chevronnés de CEA depuis l'aéroport international de Shanghai-Pudong jusqu'à l'aéroport international de Shanghai Hongqiao.

Après être arrivé à l'aéroport international de Shanghai Hongqiao et avoir été accueilli par un « water salute », l'avion a été officiellement intégré à la flotte de CEA. Il devrait être mis en service à des fins commerciales au printemps 2023.

CEA, premier opérateur aérien au monde à exploiter le C919, possède une flotte de près de 800 avions. La compagnie jouit d'une riche expérience opérationnelle et bénéficie d'avantages complets. Les passagers pourront bientôt profiter de la performance supérieure et fiable du C919 avec CEA.

