Le printemps en Corée : T'way Air propose des offres à durée limitée sur les lignes Europe-Séoul

Coupons de réservation anticipée et jusqu'à 7 % de réduction avec le code promo MAR26 - sur réservation avant le 31 mars

PARIS, 23 mars2026 /PRNewswire/ -- T'way Air, le principal transporteur coréen low-cost, a annoncé des offres de voyage de printemps à destination de la Corée disponibles jusqu'au 31 mars. L'offre s'applique aux réservations sur les itinéraires au départ de Paris, Rome, Barcelone, Francfort, Zagreb vers Séoul (Incheon) pour des voyages jusqu'au 24 octobre 2026.

Spring into Korea: T’way Air Rolls Out Limited-Time Deals on Europe-Seoul Routes

Pour satisfaire la demande saisonnière de voyage, T'way Air exploitera des Airbus A330-200 et des Boeing 777-300ER pour assurer les liaisons entre l'Europe et Séoul de l'été 2026 . Deux repas gratuits sont servis en classe Business et Economique.

Les points forts du service sont les suivants :

Paris-Séoul (Incheon) : 5 vols hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche)

5 vols hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche) Rome-Séoul (Incheon) : vols quotidiens

vols quotidiens Barcelone-Séoul (Incheon) : 4 vols hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi, samedi)

4 vols hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi, samedi) Zagreb-Séoul (Incheon) : le service reprend le 27 juin , 3 vols hebdomadaires (mardi, jeudi, samedi)

le service reprend le , 3 vols hebdomadaires (mardi, jeudi, samedi) Francfort-Séoul (Incheon) : 3 à 4 vols hebdomadaires jusqu'en mai ; vols quotidiens à partir du 7 juin.

Les offres suivantes sont disponibles jusqu'au 31 mars :

Coupon de réservation anticipée de 50 € : réservations de 600 € ou plus pour les voyages du 1er juin au 24 octobre 2026.

: réservations de 600 € ou plus pour les voyages du 1er juin au 24 octobre 2026. Coupon normal de 30 € : réservations d'au moins 500 € pour des voyages jusqu'au 24 octobre 2026.

: réservations d'au moins 500 € pour des voyages jusqu'au 24 octobre 2026. Jusqu'à 7 % de réduction Code Promo : entrez MAR26 lors de la réservation, valable sur les voyages Europe-Corée jusqu'au 24 octobre 2026.

Le printemps est l'une des meilleures périodes pour visiter Séoul, avec un temps doux et des parcs aux couleurs de la saison. Visitez le palais de Gyeongbokgung et le village Bukchon Hanok, puis profitez des boutiques et des cafés d'Insa-dong et de Seongsu-dong, et terminez par la Tour N de Seoul ou par une promenade le long de la rivière Han. Avec Séoul comme base, des excursions faciles comme la forteresse Hwaseong de Suwon ajoutent encore plus de variété à un itinéraire culturel coréen déjà riche.

Pour connaître les horaires complets des vols, les conditions des coupons et les détails de réservation, veuillez consulter le site twayair.com. T'way Air dessert actuellement 60 destinations dans le monde entier et continue d'étendre son réseau.

À propos de T'way Air

T'way Air Co., Ltd. est un transporteur low-cost (LCC) sud-coréen qui propose des voyages aériens abordables depuis2010. La compagnie aérienne exploite une flotte de Boeing 737-800, 737 MAX 8 et 777-300ER, et d'Airbus A330 et A320, desservant des destinations en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Asie centrale, ainsi qu'en Océanie, en Europe et en Amérique du Nord. T'way Air continue d'étendre son réseau et d'améliorer la connectivité pour les voyageurs. Pour plus d'informations, consultez le site www.twayair.com

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