Le projecteur primé K3 de Yaber disponible sur Amazon le 4 novembre 2024

NEW YORK, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, pionnier des projecteurs de divertissement, est ravi d'annoncer le lancement mondial de son dernier projecteur K3, disponible sur Amazon à partir du 4 novembre 2024. Ce projecteur de nouvelle génération a déjà fait des vagues dans le monde du design, en remportant trois prestigieux prix internationaux de design : l'American Design Award, le MUSE Design Awardet le French Design Award.

Yaber's Award-winning K3 Available on Amazon

American Design Award récompense les conceptions avant-gardistes qui façonnent l'avenir de la technologie. Le MUSE Design Award pointe le talent mondial en matière de design en mettant l'accent sur la fonctionnalité et l'esthétique, tandis que le French Design Award rend hommage à l'élégance de l'artisanat et à la fusion de la tradition et de la modernité. Ces distinctions mettent en lumière la combinaison exceptionnelle d'innovation, de fonctionnalité et d'excellence esthétique du K3, qui se distingue à la fois par son design et ses performances. Le K3 affiche une résolution de 1080P avec 1600 lumens ANSI, garantissant des visuels éclatants dans n'importe quel contexte. Il est également doté de la technologie CoolSwift™ pour un refroidissement efficace, ainsi que de deux haut-parleurs stéréo JBL 15W intégrés, améliorés avec Dolby Audio, offrant une expérience audiovisuelle immersive et de haute qualité.

À partir du 4 novembre 2024, les clients pourront se rendre dans les boutiques Amazon de Yaber pour acheter le projecteur Yaber K3.

Restez connecté avec Yaber sur Facebook et Instagram pour plus de mises à jour à ce sujet. Pour plus d'informations sur le Yaber K3 et d'autres produits, veuillez consulter le site www.yaber.com.

À propos de Yaber

Créé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant vendu plus de deux millions d'unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a notamment été récompensé par des prix prestigieux, dont le Red Dot Award et le CES Innovation Award 2024.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et sonore. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant la recherche de la perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'une expérience enrichissante de dépassement de soi permanent.

