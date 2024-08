LE PROJET IT'S BIO D'AOP GRUPPO VI.VA MET EN LUMIERE LES CHIFFRES POSITIFS DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES EN ITALIE ET EN EUROPE

La demande de fruits d'été est très forte, en particulier pour les abricots et les melons.

BOLOGNE, Italie, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Après une année difficile pour la production de fruits et légumes en raison de graves problèmes climatiques, la campagne 2024 montre des signes positifs, en particulier pour les abricots et les melons. La demande est forte et les consommateurs apprécient particulièrement la qualité organoleptique des abricots, la douceur et l'arôme des melons, ainsi que la valeur ajoutée de la production biologique certifiée, pour sa durabilité et sa sécurité.

Les chiffres positifs du bio sont également confirmés par les récentes données NielsenIQ consacrées au marché du bio dans la grande distribution, qui mettent en évidence des signes importants de reprise dans l'ensemble du secteur de l'alimentation biologique, avec une croissance en 2023 de +4,3 % par rapport à 2022.

Le bio représente une part de 2,9 % du chiffre d'affaires total de l'alimentation dans la grande distribution et atteint aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros sans compter la valeur produite par les fruits et légumes à poids variable. La reprise est perçue dans les cinq premiers mois de l'année avec +3,2 en valeur et +2,1 en volume par rapport à l'année précédente. Les magasins discount se développent, comme c'est également le cas pour les produits alimentaires conventionnels, tandis que le commerce électronique et le libre-service diminuent.

Le sud de l'Europe est en tête de la croissance des achats d'aliments biologiques avec +7,4% par rapport à 2023. La croissance de ces mois est également observée en Europe, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne, tandis que les volumes diminuent en France, pays qui avait connu un véritable boom au cours des trois dernières années.

"Cette année", déclare le président d'Almaverde Bio Paolo Pari, "la production de fruits et légumes biologiques n'a pas subi les dommages dramatiques causés par le climat défavorable et la production est normale. En particulier, nous constatons une bonne demande pour les abricots et les melons biologiques, mais les pêches et les nectarines ne font pas exception, des fruits typiquement estivaux, particulièrement recherchés pour leur excellente qualité organoleptique et leur caractère sain. Le point fort est le lien étroit avec les producteurs associés répartis dans les principales régions fruitières italiennes. La qualité du produit et la disponibilité de volumes importants de fruits et légumes d'été biologiques nous permettent de proposer une gamme complète tout en optimisant les prix".

L'étude NielsenIQ Discover 2023 photographie les principales tendances de consommation des produits biologiques : L'italianité et la santé sont au premier plan, avec une attention particulière pour les aliments non transformés, dans lesquels le processus de production qui garantit une sécurité alimentaire maximale est mis en évidence et rendu distinctif et garanti par la certification biologique européenne.

