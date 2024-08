IT'S BIO-PROJECT VAN AOP GRUPPO VI.VA BELICHT DE POSITIEVE CIJFERS VAN DE CONSUMPTIE VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN IN ITALIË EN EUROPA

Grote vraag naar zomerfruit, vooral naar abrikozen en meloenen.

BOLOGNA, Italië, 19 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Na een moeilijk jaar voor de productie van groenten en fruit als gevolg van ernstige klimaatproblemen, laat de campagne 2024 positieve signalen zien, met name voor abrikozen en meloenen. De vraag is levendig en consumenten waarderen vooral de organoleptische kwaliteit van abrikozen en de zoetheid en het aroma van meloenen. Als toegevoegde waarde komt dan nog de gecertificeerde biologische productie, vanwege de duurzaamheid en veiligheid.

De positieve cijfers van biologisch worden ook bevestigd door de recente gegevens van NielsenIQ over de biologische markt in de grootschalige detailhandel. Deze toont belangrijke tekenen van herstel in de hele biologische voedingssector met een groei in 2023 van +4,3% ten opzichte van 2022.

Biologisch voedsel vertegenwoordigt een aandeel van 2,9% van de totale omzet in de grootschalige detailhandel en bereikt vandaag de dag een omzet van 2,1 miljard euro, afgezien van de waarde die geproduceerd wordt door fruit en groenten met een variabel gewicht. Het herstel wordt waargenomen in de eerste vijf maanden van het jaar met +3,2 in waarde en +2,1 in volume ten opzichte van het voorgaande jaar. Discountwinkels groeien, net als conventionele levensmiddelen, terwijl e-commerce en zelfbediening afnemen.

Zuid-Europa leidt de groei in biologische voedselaankopen met +7,4% ten opzichte van 2023. De groei van deze maanden is ook te zien in Europa, met name in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De volumes nemen echter af in Frankrijk, een land dat de afgelopen drie jaar een echte 'boom' doormaakte.

"Dit jaar," verklaart de voorzitter van Almaverde Bio Paolo Pari, "heeft de productie van biologische groenten en fruit niet geleden onder de enorme schade door het ongunstige klimaat en is de levering normaal. We zien vooral een goede vraag naar biologische abrikozen en meloenen, maar ook perziken en nectarines zijn geen uitzondering, typisch zomerfruit dat erg gewild is om hun uitstekende organoleptische kwaliteit en gezondheid. Het sterke punt is de nauwe band met de aangesloten producenten in de belangrijkste Italiaanse fruitteeltgebieden. Dankzij de kwaliteit van het product en de beschikbaarheid van aanzienlijke volumes biologisch zomerfruit en -groenten kunnen we een compleet assortiment aanbieden en tegelijkertijd de prijzen optimaliseren."

Het NielsenIQ Discover 2023 onderzoek geeft de belangrijkste consumptietrends voor biologische producten weer: Italianiteit en gezondheid staan op de voorgrond, met speciale aandacht voor vrij-van-voeding. De focus ligt op productieprocessen die maximale veiligheid bieden en die het verschil maken door de Europese certificering voor gegarandeerd biologisch voedsel.

It's Bio is een project gefinancierd door de Europese Unie en AOP Gruppo Vi.Va., met deelname van Almaverde Bio, Apofruit, Codma OP, Ca' Nova, Coop Sole, AOP La Mongolfiera, OrtoRomi en OP Terre di Bari.

Ga voor meer informatie naar www.itsbio.it

