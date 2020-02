Le Railway Forum 2020 met en évidence le bel avenir des transports dans le Royaume d'Arabie saoudite

Son Excellence le ministre de l'Industrie et des Ressources minières, Bandar bin Ibrahim bin Abdullah Al-Khorayef, a expliqué que le transport est essentiel pour le secteur de l'industrie et des richesses minérales, affirmant que, selon sa vision, le Royaume œuvre à diversifier ses sources de revenus et son économie.

Le Dr Bashar Al-Malek, PDG de la compagnie ferroviaire saoudienne (SAR), a déclaré que le Forum se tenait pour la première fois dans le Royaume et qu'il entre dans une nouvelle ère dans le cadre de la Vision 2030. Il a ajouté que son organisation à Riyad reflète l'importance de l'événement pour réunir les experts locaux et internationaux de l'industrie ferroviaire afin de présenter et discuter des réussites et d'échanger les expériences et les services fournis par ce secteur.

Torkel Patterson, directeur de Central Japan Railway Company, a déclaré : « Le Royaume d'Arabie saoudite est en passe de devenir un centre régional de services de transport express grâce à son infrastructure et aux plans ambitieux sur lesquels il travaille. Dans quelques années, il sera au même rang que le Japon, la Chine et les pays européens dans le domaine des transports qui dépendent de la vitesse. »

Darren Davis, PDG de Maaden, a expliqué que le Royaume est attractif pour les investissements, notamment grâce à ses ressources minières et ses sources d'énergie, en plus des piliers traditionnels de l'investissement basés sur l'assurance de la sécurité et la sûreté, ainsi qu'une meilleure connaissance de la communauté locale et des plans de développement futurs.

Matthias Schubert, vice-président exécutif de la mobilité chez TÜV Rheinland Group, a déclaré que l'innovation est l'un des secteurs importants qui ont progressé dans le domaine de l'automatisation, soulignant la nécessité de mettre en œuvre les normes importantes de sécurité et de sûreté dans le transport, car il est impossible de négliger la sécurité des passagers.

Et Andres de Leon, PDG d'HyperLoopTT, a parlé des trains hyperloop, expliquant qu'ils sont rapides, axés sur l'homme, durables, rentables et qu'ils génèrent des retours, indiquant que, grâce à eux, l'Europe peut être reliée en quelques heures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1085070/Railway_Forum_2020_Discussion_Panels.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1085069/Railway_Forum_2020.jpg

SOURCE The Railway Forum 2020