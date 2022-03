Le rapport sur la cybercriminalité de LexisNexis Risk Solutions révèle que la part des transactions mobiles dans le réseau d'identité numérique de LexisNexis® Risk Solutions a atteint 75 %, entraînant un pic de la fraude numérique

Les attaques d'origine humaine ont augmenté pour la première fois depuis 2019

ATLANTA, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a publié aujourd'hui les résultats de son dernier rapport sur la cybercriminalité, une analyse des données de transaction du réseau LexisNexis® Digital Identity Network® au cours du second semestre 2021. Le rapport montre une évolution significative de la fraude sur les téléphones portables au cours des quatre dernières années, les transactions mobiles représentant 75 % de l'ensemble des transactions dans le réseau de données de LexisNexis® Risk Solutions.

Le rapport sur la cybercriminalité a analysé 35,5 milliards de transactions au cours du semestre, soit une augmentation de 44 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse s'explique par l'augmentation des volumes de transactions des clients existants et par l'augmentation de la base de clients au sein du Digital Identity Network®. Bien que les restrictions liées à la pandémie mondiale se soient atténuées au cours du second semestre 2021, le rapport indique que les volumes de transactions en ligne ont continué de croître, en particulier dans les services financiers (52 % par an) et dans les communications, le mobile et les médias (45 % par an).

La confiance croissante des consommateurs dans les transactions en ligne entraîne une demande accrue d'un monde numérique centré sur le client. Les entreprises donnent la priorité à l'expérience client numérique pour fidéliser et acquérir de nouveaux clients, ce qui est avantageux pour les consommateurs légitimes mais peut créer des opportunités pour les fraudeurs.

Principales conclusions du rapport sur la cybercriminalité de LexisNexis® Risk Solutions, juin à décembre 2021 :

Bienvenue dans l'ère du mobile - L'accélération mondiale de la numérisation et l'adoption d'applications mobiles, boostées par la pandémie, se sont poursuivies avec une multitude de données démographiques et géographiques différentes. Le premier rapport sur la cybercriminalité publié en 2014 indiquait que le pourcentage des transactions mobiles dans notre réseau d'identité numérique était d'à peine 25 %. Au second semestre 2021, la part des transactions mobiles a atteint 75 % pour la première fois. Cette évolution s'explique par quelques facteurs : la prédominance de l'utilisation du mobile parmi les jeunes générations ; l'explosion des fintechs qui utilisent des applications mobiles, la population des marchés émergents qui se tournent directement vers le mobile et délaissent complètement les ordinateurs ; et la diminution rapide des coûts des forfaits téléphoniques et des smartphones.

- L'accélération mondiale de la numérisation et l'adoption d'applications mobiles, boostées par la pandémie, se sont poursuivies avec une multitude de données démographiques et géographiques différentes. Le premier rapport sur la cybercriminalité publié en 2014 indiquait que le pourcentage des transactions mobiles dans notre réseau d'identité numérique était d'à peine 25 %. Au second semestre 2021, la part des transactions mobiles a atteint 75 % pour la première fois. Cette évolution s'explique par quelques facteurs : la prédominance de l'utilisation du mobile parmi les jeunes générations ; l'explosion des fintechs qui utilisent des applications mobiles, la population des marchés émergents qui se tournent directement vers le mobile et délaissent complètement les ordinateurs ; et la diminution rapide des coûts des forfaits téléphoniques et des smartphones. Les escroqueries en hausse en Amérique du Nord - L'engouement pour les crypto-monnaies, associé à l'épargne latente des consommateurs, aux chèques de relance et à l'augmentation des achats en ligne en raison d'Omicron, a alimenté la croissance des transactions aux États-Unis tout en déclenchant une hausse des escroqueries. Notre Digital Identity Network® a suivi 15,3 milliards de transactions aux États-Unis et au Canada au cours du second semestre de 2021, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. On observe également une hausse significative des attaques d'origine humaine, avec une croissance de 50 % en glissement annuel sur la base de 157 millions d'attaques.

- L'engouement pour les crypto-monnaies, associé à l'épargne latente des consommateurs, aux chèques de relance et à l'augmentation des achats en ligne en raison d'Omicron, a alimenté la croissance des transactions aux États-Unis tout en déclenchant une hausse des escroqueries. Notre Digital Identity Network® a suivi 15,3 milliards de transactions aux États-Unis et au au cours du second semestre de 2021, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. On observe également une hausse significative des attaques d'origine humaine, avec une croissance de 50 % en glissement annuel sur la base de 157 millions d'attaques. Les attaques de bots continuent d'augmenter ; les attaques initiées par des humains ont augmenté pour la première fois depuis 2019 - Les attaques de bots ont augmenté de 32 % en glissement annuel dans le monde, la région d'Amérique latine affichant la plus forte croissance à 455 %. Les États-Unis et le Canada ont connu une baisse de 7 % en glissement annuel avec 692 millions d'attaques. Les attaques d'origine humaine ont augmenté pour la première fois depuis 2019.

- Les attaques de bots ont augmenté de 32 % en glissement annuel dans le monde, la région d'Amérique latine affichant la plus forte croissance à 455 %. Les États-Unis et le ont connu une baisse de 7 % en glissement annuel avec 692 millions d'attaques. Les attaques d'origine humaine ont augmenté pour la première fois depuis 2019. Un seul fraudeur peut laisser une grande empreinte digitale - Notre réseau de données a noté une identité numérique frauduleuse qui a attaqué 35 organisations différentes et à laquelle 580 événements ont été associés. Ces événements comprenaient : 100 tentatives de création de compte/demande de carte de crédit/demande de prêt ; 45 tentatives d'achat en ligne ; 12 tentatives de réinitialisation de mot de passe ; et sept tentatives de modification des détails du compte. La possibilité pour les organisations de bénéficier d'un réseau d'intelligence partagée à l'échelle mondiale leur permet d'identifier et d'arrêter davantage de tentatives de fraude en temps réel, car les fraudeurs continuent de profiter de la violation des données d'identité et des tests d'authentification automatisés des robots.

"Il est temps de s'unir dans la lutte contre la cybercriminalité. Dans une économie numérique véritablement mondiale, les frontières ne sont plus des limites pour le commerce ou les cybercriminels. Il est plus évident que jamais que la fraude touche toutes les industries et va au-delà des frontières des pays ", a déclaré Stephen Topliss, Vice-président de la stratégie de la fraude et de l'identité pour LexisNexis® Risk Solutions. " Pour que les entreprises réussissent dans le monde numérique, elles doivent collaborer dans la lutte contre la fraude. Cela peut être réalisé en utilisant la puissance d'un réseau mondial d'identité numérique anonyme et en créant des consortiums numériques plus ciblés parmi les pairs de l'industrie."

Téléchargez une copie disponible seulement en anglais du LexisNexis Risk Solutions Cybercrime Report, July through December 2021.

