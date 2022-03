Relatório de Crimes Cibernéticos da LexisNexis® Risk Solutions revela que a participação móvel de transações na rede de identidade digital LexisNexis atingiu 75%, chegando a um pico de fraude digital

Ataques iniciados por humanos aumentaram pela primeira vez desde 2019

ATLANTA, 29 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions divulgou hoje os resultados de seu último Relatório de Crimes Cibernéticos, uma análise dos dados de transações da LexisNexis® Digital Identity Network® no segundo semestre de 2021. O relatório mostra uma acentuação significativa da fraude por dispositivos móveis nos últimos quatro anos, com o tráfego móvel representando 75% do total.

O Relatório de Crimes Cibernéticos analisou 35,5 bilhões de transações no período de seis meses, 44 por cento a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. A alta reflete o aumento do volume de transações de clientes existentes e de uma base de clientes cada vez maior na Digital Identity Network®, uma solução que oferece às empresas a capacidade de detectar e bloquear fraudes complexas quase em tempo real, além de minimizar o atrito para clientes confiáveis. Embora as restrições globais relacionadas à pandemia tenham diminuído no segundo semestre de 2021, o relatório aponta que os volumes de transações online continuaram a crescer, especificamente em serviços financeiros (52%, na comparação anual) e comunicações, móveis e mídia (45%, na comparação anual).

O aumento da confiança do consumidor leva a uma demanda maior por um mundo digital focado no cliente. As empresas estão priorizando suas estratégias de experiência digital para reter e adquirir novos clientes, o que é atrativo para consumidores legítimos, mas pode gerar oportunidades para fraudadores.

Principais descobertas do Relatório de Crimes Cibernéticos da LexisNexis® Risk Solutions - de julho a dezembro de 2021:

Bem-vindo à era móvel – A acelerada digitalização global e a adoção de aplicativos móveis, que foi impulsionada pela pandemia, continuaram acontecendo em uma infinidade de diferentes demografias e geografias. O primeiro Relatório de Crimes Cibernéticos, publicado em 2014, mostrou que a porcentagem de tráfego móvel na Digital Identity Network® era de apenas 25%. No segundo semestre de 2021, a parcela de transações realizadas por dispositivos móveis atingiu 75% pela primeira vez desde que os registros iniciaram. Essa mudança foi impulsionada por alguns fatores: a predominância do uso de tecnologia móvel entre as gerações mais jovens; fintechs restritas a aplicativos móveis e a migração da população de mercados emergentes diretamente para o celular, pulando completamente o uso do desktop; e a rápida diminuição dos custos de acesso a redes de dados e smartphones.

A acelerada digitalização global e a adoção de aplicativos móveis, que foi impulsionada pela pandemia, continuaram acontecendo em uma infinidade de diferentes demografias e geografias. O primeiro Relatório de Crimes Cibernéticos, publicado em 2014, mostrou que a porcentagem de tráfego móvel na Digital Identity Network® era de apenas 25%. No segundo semestre de 2021, a parcela de transações realizadas por dispositivos móveis atingiu 75% pela primeira vez desde que os registros iniciaram. Essa mudança foi impulsionada por alguns fatores: a predominância do uso de tecnologia móvel entre as gerações mais jovens; fintechs restritas a aplicativos móveis e a migração da população de mercados emergentes diretamente para o celular, pulando completamente o uso do desktop; e a rápida diminuição dos custos de acesso a redes de dados e smartphones. Aumento dos golpes na América do Norte – A empolgação com as criptomoedas combinada às economias reprimidas do consumidor, aos programas de auxílio e ao aumento das compras on-line devido à Omicron impulsionaram o crescimento das transações nos EUA e, ao mesmo tempo, desencadearam um aumento dos golpes. A Digital Identity Network rastreou 15,3 bilhões de transações nos EUA e Canadá no segundo semestre de 2021, o que representa uma expansão de 22% em relação ao ano anterior. Neste mesmo período, houve também um aumento significativo nos ataques iniciados por humanos, com um crescimento de 50%, na comparação anual, totalizando 157 milhões de ataques.

A empolgação com as criptomoedas combinada às economias reprimidas do consumidor, aos programas de auxílio e ao aumento das compras on-line devido à Omicron impulsionaram o crescimento das transações nos EUA e, ao mesmo tempo, desencadearam um aumento dos golpes. A Digital Identity Network rastreou 15,3 bilhões de transações nos EUA e Canadá no segundo semestre de 2021, o que representa uma expansão de 22% em relação ao ano anterior. Neste mesmo período, houve também um aumento significativo nos ataques iniciados por humanos, com um crescimento de 50%, na comparação anual, totalizando 157 milhões de ataques. Ataques de bots continuam aumentando, e ataques iniciados por humanos crescem pela primeira vez desde 2019 – Os ataques de bots cresceram 32% em relação ao ano anterior em todo o mundo, sendo que a América Latina apresentou o maior crescimento: 455%. Os EUA e o Canadá tiveram uma queda de 7% em relação ao ano anterior, para 692 milhões. Os ataques iniciados por humanos aumentaram pela primeira vez desde 2019.

Os ataques de bots cresceram 32% em relação ao ano anterior em todo o mundo, sendo que a América Latina apresentou o maior crescimento: 455%. Os EUA e o Canadá tiveram uma queda de 7% em relação ao ano anterior, para 692 milhões. Os ataques iniciados por humanos aumentaram pela primeira vez desde 2019. A vida de um fraudador prolífico – Um fraudador sozinho pode deixar uma grande marca. A Digital Identity Network apontou uma identidade digital fraudulenta que atacou 35 organizações diferentes e teve 580 eventos associados a ela. Entre os ataques, havia: 100 tentativas de conta/criações/solicitações de cartão de crédito/pedidos de empréstimo; 45 tentativas de compras no e-commerce; 12 tentativas de redefinição de senha; e sete tentativas de alteração nos detalhes da conta. A capacidade das organizações de se beneficiarem da inteligência compartilhada global permite que elas identifiquem e impeçam mais tentativas de fraude em tempo real, uma vez que os fraudadores continuam se beneficiando de dados pessoais violados e testes automatizados de credenciais de bots.

"É hora de nos unirmos na luta contra o crime cibernético. Em uma economia digital verdadeiramente global, as fronteiras não são mais limites para o comércio ou os cibercriminosos. É mais evidente do que nunca que a fraude vai além de indústrias ou países isoladamente", disse Stephen Topliss, vice-presidente de estratégia de fraude e identidade da LexisNexis® Risk Solutions. "Para que as empresas tenham sucesso no mundo digital, elas precisam colaborar no combate à fraude. Isso pode ser alcançado utilizando o poder de uma rede global de identidade digital anônima e através do estabelecimento de consórcios digitais mais focados entre os pares do setor."

Baixe uma cópia do Relatório de crimes cibernéticos da LexisNexis® Risk Solutions, de julho a dezembro de 2021 (em inglês).

Sobre as soluções de risco LexisNexis® Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions usa o poder dos dados e da análise avançada para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de setores, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), uma fornecedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com

Imprensa:

Heloiza Canassa

+55.11.97142.4597

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg

FONTE LexisNexis Risk Solutions

SOURCE LexisNexis Risk Solutions