Le RLC Global Forum débute à Riyad, façonnant l'avenir du commerce de détail mondial

Riyad est à la tête de l'essor du CCG en tant que centre d'innovation de la vente au détail, accueillant des leaders mondiaux de la vente au détail réunis pour traiter de la résilience du marché, de la croissance alimentée par l'IA et de la durabilité

Panda Retail Company devient un partenaire stratégique, et Apparel Group, un partenaire principal pour soutenir l'accent mis par le Forum sur la « reconstruction d'un avenir commun »

Le Forum marque la prochaine phase de la mission du Retail Leaders Circle, qui s'étend sur une décennie, et qui consiste à mettre en relation les leaders du secteur de la vente au détail et à renforcer leurs capacités

RIYAD, Arabie Saoudite, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le RLC Global Forum tiendra sa réunion annuelle inaugurale les 4 et 5 février 2025, à Riyad, un événement historique pour le secteur mondial de la vente au détail. Alors que le CCG renforce sa position de plaque tournante de la résilience et de la croissance, alimentée par la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, le Forum réunira les principaux détaillants, décideurs, investisseurs et innovateurs du monde entier pour discuter de l'avenir du secteur, porté par l'IA, la durabilité et la collaboration mondiale.

RLC Global Forum Annual Meeting

Sous le thème « La reconstruction d'un avenir commun », le RLC Global Forum abordera les défis les plus pressants auxquels est confronté le commerce de détail mondial aujourd'hui, notamment la transformation technologique, le commerce transfrontalier, la résilience du marché et les changements géopolitiques. Le Forum servira de plateforme essentielle pour encourager les partenariats interprofessionnels et les stratégies innovantes afin de faire progresser le secteur.

« Notre évolution vers le RLC Global Forum reflète une vision plus large et plus inclusive du secteur mondial de la vente au détail », a déclaré Panos Linardos, président du RLC Global Forum. « Cette réunion annuelle inaugurale offrira des perspectives uniques sur la façon dont nous pouvons naviguer dans le paysage complexe de la vente au détail, des progrès de l'IA à la construction d'une croissance durable et inclusive de l'industrie. »

Panda Retail Company, l'une des principales chaînes de magasins du Moyen-Orient et le principal détaillant en alimentation d'Arabie saoudite, nous rejoint en tant que partenaire stratégique. « Notre alliance stratégique avec le RLC Global Forum témoigne de l'engagement de Panda en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le secteur de l'alimentation », a déclaré le Dr Bander Hamooh, PDG de Panda Retail Company. « Nous sommes ravis de tirer parti de ce partenariat afin de mettre au point de nouvelles solutions et de faire évoluer le secteur de la vente au détail en Arabie saoudite. »

En outre, Apparel Group, le géant mondial de la vente au détail de mode et de style de vie, maintes fois primé, devient un partenaire de premier plan. « Chez Apparel Group, nous sommes toujours désireux d'encourager les discussions sur des thèmes essentiels qui ont un impact à la fois sur le paysage mondial et sur notre industrie », a avancé Sima Ganwani Ved, fondatrice et présidente d'Apparel Group. « Notre partenariat stratégique avec le RLC Global Forum souligne notre volonté de nous engager sur des sujets cruciaux et de favoriser un dialogue constructif qui façonne l'avenir de la vente au détail et au-delà. »

Le 2025 RLC Global Forum inaugural promet d'être un événement déterminant, qui ouvrira la voie au prochain chapitre de l'innovation, de la collaboration et de la croissance dans le secteur du commerce de détail.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2520817/RLC_Global_Forum.jpg