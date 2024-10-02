RLC Global Forumu Riyad'da Başlıyor, Global Perakendenin Geleceğini Şekillendiriyor

Riyad, GCC'nin bir perakende inovasyon merkezi olarak yükselişine öncülük ediyor ve pazar esnekliği, yapay zeka destekli büyüme ve sürdürülebilirlik konularını ele almak üzere global perakende liderlerine ev sahipliği yapıyor

Panda Retail Company Stratejik Ortak, Apparel Group ise Ana Ortak olarak Forum'un 'Ortak Geleceğin Yeniden İnşası' odağını desteklemek üzere Forum'a katılıyor

Forum, Retail Leaders Circle'ın perakende sektöründeki liderleri bir araya getirme ve güçlendirme yönündeki on yıllık misyonunun bir sonraki aşamasına işaret ediyor

RİYAD, Suudi Arabistan, 2 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- RLC Global Forumu, global perakende sektörü için bir dönüm noktası olan Yıllık Toplantısının açılışını 4-5 Şubat 2025 tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirecek. GCC, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'ndan güç alan bir dayanıklılık ve büyüme merkezi olarak konumunu güçlendirirken, Forum dünyanın önde gelen perakendecilerini, politikacılarını, yatırımcılarını ve yenilikçilerini yapay zeka, sürdürülebilirlik ve global işbirliğinin yönlendirdiği sektörün geleceğini tartışmak üzere bir araya getirecek.

RLC Global Forum Annual Meeting

"Paylaşılan Bir Geleceği Yeniden İnşa Etmek," teması altında RLC Global Forumu, teknolojik dönüşüm, sınır ötesi ticaret, pazar esnekliği ve jeopolitik değişimler de dahil olmak üzere günümüzde küresel perakendenin karşı karşıya olduğu en acil zorlukları ele alacak. Forum, sektörler arası ortaklıkları ve sektörü ileriye taşıyacak yenilikçi stratejileri teşvik etmek için kritik bir platform görevi görecektir.

"RLC Global Forum'a evrilmemiz, global perakende sektörü için daha geniş, daha kapsayıcı bir vizyonu yansıtıyor," dedi RLC Global Forum Başkanı Panos Linardos. "Bu Yıllık Toplantı açılışı, yapay zeka gelişmelerinden sürdürülebilir ve kapsayıcı bir sektör büyümesi oluşturmaya kadar perakendenin karmaşık ortamında nasıl yol alabileceğimize dair benzersiz bilgiler sunacak."

Orta Doğu'nun en büyük perakende zinciri işletmelerinden biri ve Suudi Arabistan'ın önde gelen market perakendecisi olan Panda Retail Company, stratejik ortak olarak katılıyor. "RLC Global Forum ile stratejik işbirliğimiz, Panda'nın market sektöründe inovasyon ve mükemmelliğe olan bağlılığının bir göstergesidir," dedi Dr. Bander Hamooh, Panda Retail Company CEO'su.. "Yeni çözümlere öncülük etmek ve Suudi Arabistan'daki perakende sektörünü geliştirmek için bu ortaklıktan yararlanmayı dört gözle bekliyoruz."

Ayrıca, çok ödüllü global moda ve yaşam tarzı perakende güç merkezi Apparel Group, Ana Ortak olarak katılıyor. "Apparel Group olarak, hem global manzarayı hem de sektörümüzü etkileyen önemli konular hakkında tartışmaları teşvik etmeye her zaman istekliyiz" diye belirtti Sima Ganwani Ved, Apparel Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. "RLC Global Forum ile olan stratejik ortaklığımız, önemli konularla ilgilenme ve perakendenin geleceğini ve ötesini şekillendiren anlamlı diyalogları teşvik etme konusundaki kararlılığımızı vurgulamaktadır."

2025 RLC Global Forumu'nun açılışı, perakendenin bir sonraki inovasyon, işbirliği ve büyüme dönemi için zemin hazırlayan belirleyici bir etkinlik olmayı vaat ediyor.

Fotoğraf: https://mma.prnewswire.com/media/2520817/RLC_Global_Forum.jpg