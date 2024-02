Le Royaume d'Arabie Saoudite dévoile Zarqa Al Yamama -- le premier grand opéra arabe

LONDRES, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Zarqa Al Yamama, le premier grand opéra produit par la Commission des Arts de la Scène et des Arts du Spectacle en Arabie Saoudite, l'une des 11 commissions sectorielles relevant du ministère de la Culture, a été dévoilé au public international lors d'un événement exclusif dans l'historique Goldsmiths' Hall de Londres.

Dame Sarah Connolly at the international launch of Zarqa Al Yamama His Highness Prince Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, the Kingdom of Saudi Arabia's Minister of Culture, unveils Zarqa Al Yamama at launch event

Présenté en première à Riyad en avril 2024, Zarqa Al Yamama, le premier grand opéra en arabe, mettra en scène des artistes formés localement aux côtés d'interprètes internationaux pour raconter la légende de l'héroïne bénie par le don de clairvoyance. Les participants à l'événement de Londres ont assisté à une présentation spéciale et à une avant-première musicale du grand opéra qui a donné lieu à une production théâtrale de pointe, avec des mouvements orchestraux et des interprétations chorales fascinantes.

Évoquant le lancement international de Zarqa Al Yamama, Sultan Al-Bazie, directeur général de la Commission des Arts de la Scène et des Arts du Spectacle, a déclaré :

« Nous sommes fiers de dévoiler la légende de Zarqa Al Yamama à Londres, reconnue dans le monde entier comme une ville de premier plan pour la culture et les arts internationaux, et nous serons ravis d'accueillir le public mondial à Riyad en avril pour la première de l'opéra. De représentations comme celle-ci inspireront la création de productions encore plus spectaculaires et la naissance de nouvelles œuvres saoudiennes à l'avenir. »

Le public a également assisé à une introduction à l'adaptation de la légende de Zarqa Al Yamama par l'écrivain et poète saoudien Saleh Zamanan, ainsi qu'à une présentation de la musique de l'opéra par Ivan Vukcevic, directeur général d'Arabian Opera.

Les principaux membres de la distribution sont Dame Sarah Connolly, la célèbre mezzo-soprano qui prend la tête du casting en endossant le rôle-titre de Zarqa Al Yamama, ainsi que les sopranos Amelia Wawrzon et Sawsan Albahiti. Le public a été émerveillé l'interprétation spéciale, par Amelia Wawrzon et Sawsan Albahiti, de la partition composée par le célèbre Lee Bradshaw.

L'opéra sera interprété par le très reconnu orchestre symphonique Dresdner Sinfoniker dirigé par le célèbre chef d'orchestre Pablo González, avec des accompagnements vocaux de l'Orchestre philharmonique tchèque de Brno. Le metteur en scène de renommée mondiale Daniele Finzi Pasca, producteur d'événements majeurs tels que le Cirque du Soleil et deux cérémonies olympiques d'hiver, a conçu la mise en scène et les effets spéciaux de l'opéra.

En produisant des œuvres comme Zarqa Al Yamama, la Commission des Arts de la Scène et des Arts du Spectacle crée des opportunités pour les artistes émergents de mettre en valeur leurs talents au niveau local et international, établit une norme pour les futures productions, favorise les échanges culturels internationaux et représente une étape majeure dans le développement de l'industrie de l'opéra dans le royaume.

Contact pour les médias : The Communication Group plc, 020 76301411, [email protected]